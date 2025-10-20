Newsletter
Montag, Oktober 20, 2025
14.1 C
London
type here...
Subscribe
Apple bringt angeblich Touchscreen in M6 MacBook Pro
Technik & Gadgets
Weniger als 1 Min.Lesezeit

Apple bringt angeblich Touchscreen in M6 MacBook Pro

Sebastian Pfister
Von Sebastian Pfister

Apple bereitet laut Berichten die Einführung seines ersten MacBook Pro mit Touchscreen vor.


Sebastian Pfister
Sebastian Pfisterhttp://presse-augsburg.de

Meistgelesen

Unterallgäu

Schwerer Verkehrsunfall zwischen Siebnach und Oberhöfen – Fahrzeug in zwei Teile gerissen

0
Auf der Ortsverbindungsstraße zwischen Höfen und Siebnach kam es...
Landkreis Augsburg

Nackter Schlafwandler sorgt für nächtlichen Polizeieinsatz in Königsbrunn

0
Schlafwandler sorgt für nächtlichen Polizeieinsatz in Königsbrunn Königsbrunn, 18. Oktober...
Polizeimeldungen Bayern

SEK-Einsatz in Kaufbeuren: 26-Jähriger mit Messer sorgt für stundenlange Polizeiaktion

0
Kaufbeuren – Ein 26-Jähriger hat am Freitagnachmittag (18. Oktober)...
Vermischtes

Durchsuchungen im Fall Rebecca – Verdacht auf Tötungsdelikt

0
Mehr als 100 Polizeibeamte haben am Montagvormittag im Fall...
Augsburg Stadt

Polizeibericht Augsburg vom 19.10.2025

0
Hier lesen Sie den Polizeibericht Augsburg vom 19.10.2025

Neueste Artikel