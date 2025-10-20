Huhn auf der A8 bei Augsburg sorgt für tierischen Feuerwehreinsatz

Ein ungewöhnlicher Einsatz sorgte am Montagmorgen auf der A8 bei Augsburg für Schmunzeln – und für kurzzeitige Verkehrsbehinderungen. Gegen 8:10 Uhr wurde die Berufsfeuerwehr Augsburg zu einem tierischen Zwischenfall zwischen den Anschlussstellen Augsburg-Ost und Augsburg-West, in Fahrtrichtung Stuttgart, gerufen: Ein braunes Huhn hatte sich auf die Autobahn verirrt.

Die Polizei hatte das Tier am Standstreifen gesichtet und sofort Maßnahmen zur Verkehrssicherung eingeleitet. Um eine Gefährdung für Autofahrer und Tier zu vermeiden, wurde der Verkehr kurz nach der Lechbrücke gewarnt.

Das Huhn zeigte sich zwar freundlich und zutraulich, blieb aber ständig auf der Flucht. Bei jeder Annäherung flatterte es gefährlich nah an die Fahrbahn. In gemeinsamer Teamarbeit gelang es Polizei und Feuerwehr schließlich, das Tier in Richtung Wildschutzzaun zu lotsen. Dort erfolgte der „Zugriff“ – und das Huhn war endlich in sicheren Händen.

Nach Einschätzung der Einsatzkräfte war das Tier vermutlich von einem Hühnertransporter entkommen und hatte sich auf seine ganz eigene Reise in die Freiheit begeben. Nun wurde es artgerecht untergebracht und darf in sicherer Umgebung mit anderen Hühnern seine neu gewonnene Freiheit genießen.

Aus Gründen des „Zeugenhühnerschutzprogramms“ bleibt der Aufenthaltsort geheim – aber eines ist sicher: Das „A8 Huhn“, wie es von der Feuerwehr liebevoll getauft wurde, hat seine ganz persönliche Ausfahrt in ein besseres Leben gefunden.