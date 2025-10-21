21-jähriger Autofahrer in Augsburg unter Drogeneinfluss gestoppt und angezeigt

In Augsburg-Kriegshaber wurde am Abend des 20. Oktober 2025 ein 21-jähriger Autofahrer unter dem Einfluss von Drogen gestoppt. Der Vorfall ereignete sich in der Ulmer Straße um etwa 22.30 Uhr.

Polizeikontrolle deckt Drogenkonsum auf

Eine routinemäßige Polizeikontrolle brachte das drogentypische Verhalten des jungen Mannes ans Licht. Die Beamten entschieden daraufhin, die Weiterfahrt des 21-Jährigen sofort zu unterbinden und ordneten eine Blutentnahme an.

Ermittlungen gegen den Fahrer

Die Polizei hat Ermittlungen wegen eines Verstoßes gegen das Straßenverkehrsgesetz eingeleitet. Weitere Details zum Vorfall und den laufenden Ermittlungen wurden bislang nicht bekannt gegeben.