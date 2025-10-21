Älterer Rollerfahrer alkoholisiert in Augsburg gestoppt – Polizei leitet Ermittlungen ein

Augsburg – Am Montag, den 20. Oktober 2025, wurde ein 71-jähriger Rollerfahrer aufgrund von Alkohol auf der Donauwörther Straße in Oberhausen kontrolliert. Eine Polizeistreife stellte bei einer Verkehrskontrolle um 10:30 Uhr fest, dass der Mann offenbar unter Alkoholeinfluss stand.

Alkoholtest bestätigt Alkoholeinfluss

Der durchgeführte Atemalkoholtest ergab einen Wert von knapp unter einem Promille. Dies führte dazu, dass die Beamten die Weiterfahrt des Mannes unterbanden und die Rollerschlüssel sicherstellten. Ein gerichtsverwertbarer Atemalkoholtest bestätigte den anfänglichen Befund.

Ermittlungen wegen Verstoß gegen Straßenverkehrsgesetz

Die Polizei hat nun Ermittlungen gegen den 71-Jährigen wegen eines Verstoßes gegen das Straßenverkehrsgesetz eingeleitet. Der Vorfall zeigt einmal mehr die Wichtigkeit von Verkehrskontrollen zur Gewährleistung der Sicherheit im Straßenverkehr.