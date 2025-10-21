Newsletter
Dienstag, Oktober 21, 2025
15.3 C
London
type here...
Subscribe
Älterer Rollerfahrer alkoholisiert in Augsburg gestoppt – Polizei leitet Ermittlungen ein
Polizei & Co
Weniger als 1 Min.Lesezeit

Älterer Rollerfahrer alkoholisiert in Augsburg gestoppt – Polizei leitet Ermittlungen ein

Alfred Ingerl
Von Alfred Ingerl

Augsburg – Am Montag, den 20. Oktober 2025, wurde ein 71-jähriger Rollerfahrer aufgrund von Alkohol auf der Donauwörther Straße in Oberhausen kontrolliert. Eine Polizeistreife stellte bei einer Verkehrskontrolle um 10:30 Uhr fest, dass der Mann offenbar unter Alkoholeinfluss stand.

Alkoholtest bestätigt Alkoholeinfluss

Der durchgeführte Atemalkoholtest ergab einen Wert von knapp unter einem Promille. Dies führte dazu, dass die Beamten die Weiterfahrt des Mannes unterbanden und die Rollerschlüssel sicherstellten. Ein gerichtsverwertbarer Atemalkoholtest bestätigte den anfänglichen Befund.

Ermittlungen wegen Verstoß gegen Straßenverkehrsgesetz

Die Polizei hat nun Ermittlungen gegen den 71-Jährigen wegen eines Verstoßes gegen das Straßenverkehrsgesetz eingeleitet. Der Vorfall zeigt einmal mehr die Wichtigkeit von Verkehrskontrollen zur Gewährleistung der Sicherheit im Straßenverkehr.

Alfred Ingerl
Alfred Ingerl
Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.

Meistgelesen

Vermischtes

Durchsuchungen im Fall Rebecca – Verdacht auf Tötungsdelikt

0
Mehr als 100 Polizeibeamte haben am Montagvormittag im Fall...
Vermischtes

NRW: Jugendlicher in Supermarkt erstochen

0
In einer Edeka-Filiale im nordrhein-westfälischen Lemgo wurde ein Jugendlicher...
Augsburg Stadt

Polizeibericht Augsburg vom 20.10.2025

0
Hier lesen Sie den Polizeibericht Augsburg von heute
Bayern

Messerangriff in Landshut: Polizeieinsatz endet mit Schüssen und mehreren Verletzten

0
Am Montagnachmittag, dem 20. Oktober 2025, kam es in Landshut zu einem schweren Zwischenfall, bei dem ein 30-jähriger Deutsch-Afghane zwei Polizeibeamte mit einem Messer attackierte. Ein Beamter gab daraufhin einen Schuss in Richtung des Angreifers ab.
Polizei & Co

Unbekannter Radfahrer raubt Handtasche und verletzt 20-Jährige in Augsburg-Hochfeld

0
Augsburg (ots) – Im Stadtteil Hochfeld kam es am...

Neueste Artikel