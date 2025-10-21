Newsletter
Dienstag, Oktober 21, 2025
15.3 C
London
type here...
Subscribe
Einbruch in Wohnung in Kriegshaber: Polizei sucht Zeugen
Polizei & Co
Weniger als 1 Min.Lesezeit

Einbruch in Wohnung in Kriegshaber: Polizei sucht Zeugen

Alfred Ingerl
Von Alfred Ingerl

Am Sonntag, den 19. Oktober 2025, wurde in Augsburg ein Einbruch in einer Wohnung in der Tylerstraße gemeldet. Zwischen 19.45 Uhr und 20.30 Uhr brachen ein oder mehrere unbekannte Täter gewaltsam in die Wohnung ein und stahlen Wertgegenstände. Der genaue Umfang des Beuteschadens wird derzeit von der Polizei ermittelt.

Kriminalpolizei ermittelt

Die Kriminalpolizei Augsburg hat die Ermittlungen wegen Einbruchdiebstahls aufgenommen. Sie bittet um Mithilfe der Bevölkerung. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Informationen zum Vorfall geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0821/323-3821 zu melden.

Einbruchsschutz für Bürger

Um sich vor Einbrüchen zu schützen, bietet die Polizei umfassende Informationen und Lösungen an. Nützliche Tipps können auf den folgenden Webseiten eingesehen werden:

Die kriminalpolizeiliche Beratungsstelle bietet auch kostenlose Beratungstermine direkt bei Bürgerinnen und Bürgern zu Hause an, um maßgeschneiderte Lösungen zur Risikominderung eines Einbruchs zu empfehlen.

Alfred Ingerl
Alfred Ingerl
Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.

Meistgelesen

Vermischtes

Durchsuchungen im Fall Rebecca – Verdacht auf Tötungsdelikt

0
Mehr als 100 Polizeibeamte haben am Montagvormittag im Fall...
Vermischtes

NRW: Jugendlicher in Supermarkt erstochen

0
In einer Edeka-Filiale im nordrhein-westfälischen Lemgo wurde ein Jugendlicher...
Augsburg Stadt

Polizeibericht Augsburg vom 20.10.2025

0
Hier lesen Sie den Polizeibericht Augsburg von heute
Bayern

Messerangriff in Landshut: Polizeieinsatz endet mit Schüssen und mehreren Verletzten

0
Am Montagnachmittag, dem 20. Oktober 2025, kam es in Landshut zu einem schweren Zwischenfall, bei dem ein 30-jähriger Deutsch-Afghane zwei Polizeibeamte mit einem Messer attackierte. Ein Beamter gab daraufhin einen Schuss in Richtung des Angreifers ab.
Polizei & Co

Unbekannter Radfahrer raubt Handtasche und verletzt 20-Jährige in Augsburg-Hochfeld

0
Augsburg (ots) – Im Stadtteil Hochfeld kam es am...

Neueste Artikel