Einbruch in Wohnung in Kriegshaber: Polizei sucht Zeugen

Am Sonntag, den 19. Oktober 2025, wurde in Augsburg ein Einbruch in einer Wohnung in der Tylerstraße gemeldet. Zwischen 19.45 Uhr und 20.30 Uhr brachen ein oder mehrere unbekannte Täter gewaltsam in die Wohnung ein und stahlen Wertgegenstände. Der genaue Umfang des Beuteschadens wird derzeit von der Polizei ermittelt.

Kriminalpolizei ermittelt

Die Kriminalpolizei Augsburg hat die Ermittlungen wegen Einbruchdiebstahls aufgenommen. Sie bittet um Mithilfe der Bevölkerung. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Informationen zum Vorfall geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0821/323-3821 zu melden.

Einbruchsschutz für Bürger

Um sich vor Einbrüchen zu schützen, bietet die Polizei umfassende Informationen und Lösungen an. Nützliche Tipps können auf den folgenden Webseiten eingesehen werden:

Die kriminalpolizeiliche Beratungsstelle bietet auch kostenlose Beratungstermine direkt bei Bürgerinnen und Bürgern zu Hause an, um maßgeschneiderte Lösungen zur Risikominderung eines Einbruchs zu empfehlen.