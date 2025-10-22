Einbruchsserie in Königsbrunn und Gersthofen: Polizei sucht Zeugen für Taten am 20. Oktober 2025

Augsburg – In den frühen Abendstunden des Montags, 20. Oktober 2025, bis zum Morgen des folgenden Dienstags, 21. Oktober 2025, drangen ein oder mehrere unbekannte Täter in eine Wohnung in der Boschstraße in Königsbrunn ein. Die Eindringlinge entwendeten hierbei Wertsachen mit einem Beuteschaden im niedrigen zweistelligen Bereich. Der genaue Sachschaden wird derzeit noch ermittelt. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen Einbruchdiebstahls aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise. Diese werden von der Kriminalpolizei Augsburg unter der Telefonnummer 0821/323-3821 entgegengenommen.

Einbruchsversuch in Gersthofen

Ebenfalls am Montag, 20. Oktober 2025, versuchten unbekannte Täter in ein Haus in der Kapellenstraße in Gersthofen einzubrechen. Gegen 05:00 Uhr klingelten sie an der Haustür. Die Bewohnerin befand sich zu dieser Zeit im Haus, öffnete jedoch nicht. Im Laufe des Vormittags entdeckte die Bewohnerin deutliche Beschädigungen an ihrer Haustür. Die Täter hatten offenbar versucht, gewaltsam in das Haus einzudringen. Der Sachschaden wird derzeit ermittelt. Auch in diesem Fall ermittelt die Polizei wegen Einbruchdiebstahls und nimmt Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 0821/323-3821 entgegen.