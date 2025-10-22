Vier Männer wegen Zigarettendiebstahls in Nördlingen festgenommen

Augsburg — In Nördlingen kam es am Montag (20.10.2025) zu einem dreisten Diebstahl in einem Supermarkt in der Hofer Straße. Mehrere Männer stahlen Zigaretten im Wert von etwa 500 Euro. Die Polizei konnte schnell handeln und nahm vier Tatverdächtige fest.

Die Ablenkungsmasche der Diebe

Der Diebstahl erfolgte gegen 12:50 Uhr. Einer der Männer lenkte den Kassierer ab, indem er Waren an der Kasse bezahlte. Dies nutzten die restlichen Männer, um unbemerkt Zigaretten aus dem Laden zu entwenden und sich zu entfernen. Erst nach dem Verlassen des Supermarkts wurde der Diebstahl vom Personal bemerkt, das umgehend andere Filialen und die Polizei informierte.

Festnahme bei erneutem Tatversuch

Bei einem weiteren Versuch in Rain schlug die Tätergruppe erneut zu. Dank der schnellen Reaktion der örtlichen Polizeikräfte wurden vier Verdächtige festgenommen. Nach Zahlung einer Sicherheitsleistung und Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurden die Männer wieder freigelassen.

Ermittlungen laufen wegen Bandendiebstahls

Die Kriminalpolizei Dillingen hat die Ermittlungen wegen Bandendiebstahls aufgenommen. Bei den Tatverdächtigen handelt es sich um einen deutschen Staatsbürger und drei Personen mit kosovarischer Staatsbürgerschaft.