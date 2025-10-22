Verkehrskontrollen auf A8 und Bundesstraßen: 700 Raser erwischt, 15 Fahrverbote verhängt

Augsburg – Die Verkehrspolizeiinspektion Augsburg hat am vergangenen Wochenende umfangreiche Geschwindigkeits- und Abstandskontrollen im Bereich des Polizeipräsidiums Schwaben Nord durchgeführt. Die Kontrollen fanden nicht nur auf der Autobahn A8, sondern auch auf den Bundesstraßen B2 und B300 statt, wobei Orte wie Allmannshofen, Dasing, Aichach, Stadtbergen, Neusäß, und Gersthofen berücksichtigt wurden. Insgesamt wurden rund 25.000 Fahrzeuge überprüft.

Erhöhte Geschwindigkeiten sorgen für zahlreiche Verstöße

Die Beamten registrierten über 700 Verstöße gegen die zulässige Höchstgeschwindigkeit. Für 15 Verkehrsteilnehmer steht ein Fahrverbot von mindestens einem Monat im Raum. Der höchste Verstoß wurde bei Gersthofen auf der A8 gemessen, wo ein 30-jähriger Fahrer bei erlaubten 120 km/h mit fast 190 km/h unterwegs war. Ihm drohen nun ein Bußgeld von 600 Euro, ein zweimonatiges Fahrverbot sowie zwei Punkte im Verkehrszentralregister in Flensburg.

Polizei appelliert an Vernunft der Verkehrsteilnehmer

Angesichts der schweren Verkehrsunfälle in den vergangenen Wochen richtet die Polizei einen Appell an alle Verkehrsteilnehmer, die Geschwindigkeitsbegrenzungen unbedingt einzuhalten und ihre Fahrweise den aktuellen Wetterbedingungen anzupassen.