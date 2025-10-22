Große Freude zum Schulanfang: FC Augsburg-Profis besuchen Erstklässler in Stadt und Landkreis Augsburg

Ein besonderes Erlebnis zum Schulstart: Am Dienstag machte sich der komplette Kader des FC Augsburg auf den Weg in die Grundschulen der Stadt und des Landkreises, um die neuen Erstklässlerinnen und Erstklässler persönlich zu begrüßen. Bereits zum 13. Mal fand die beliebte Schulaktion statt, bei der die Profis und Trainer den Kindern nicht nur ein Lächeln ins Gesicht zauberten, sondern auch FCA-Turnbeutel, Autogrammkarten und jede Menge gute Laune mitbrachten.

Persönliche Begrüßung mit Herz und Begeisterung

Insgesamt 50 Bildungseinrichtungen freuten sich in diesem Jahr über den Besuch der Rot-Grün-Weißen. Besonders großen Eindruck hinterließ der Besuch von Torhüter Finn Dahmen, der an der FCA-Partnerschule in Augsburg-Herrenbach vorbeischaute.

Er zeigte sich von der Herzlichkeit der Kinder begeistert:„Solche Momente bleiben nicht nur den Kindern, sondern auch uns in Erinnerung. Es ist großartig und wichtig, dass wir diese Aktion bereits seit so vielen Jahren gemeinsam gestalten dürfen. Die Schülerinnen und Schüler sowie ihre Lehrkräfte empfangen uns jedes Mal mit viel Kreativität – das macht den Besuch für alle zu einem ganz besonderen Erlebnis.“

Cheftrainer Sandro Wagner begeistert von strahlenden Kinderaugen

Auch Cheftrainer Sandro Wagner ließ es sich nicht nehmen, die Schulaktion persönlich zu begleiten. Er besuchte die Grundschule Untermeitingen im Landkreis Augsburg und überraschte dort die ABC-Schützen.

Über die Begegnung sagte er:„Es bereitet uns große Freude, unseren jüngsten Fans auf diese besondere Weise etwas zurückgeben zu können. Wir hoffen, den Kindern den Schulanfang dadurch noch ein kleines Stück leichter gemacht zu haben. Überall war die Freude spürbar und ich bin beeindruckt von der Herzlichkeit und dem Engagement, mit dem die Schulen uns willkommen geheißen haben. Es waren tolle Momente für uns alle.“

Eine Aktion mit Tradition und sozialem Engagement

Seit 2013 organisiert der FC Augsburg die Schulaktion gemeinsam mit dem Staatlichen Schulamt Augsburg. Jedes Jahr erreichen die Spieler und Verantwortlichen dabei rund 6.000 Erstklässlerinnen und Erstklässler. Auch Schulen aus dem Landkreis konnten sich wieder für einen Besuch bewerben – die Auswahl erfolgte per Losverfahren. Doch niemand ging leer aus: Schulen, die keinen Besuch erhielten, bekamen ihre FCA-Turnbeutel per Post zugeschickt.

Bewegung fördern – Begeisterung wecken

Mit der Aktion setzt der FCA ein Zeichen im Rahmen seiner Nachhaltigkeitsstrategie „Brücken bauen. Menschen bewegen. Umwelt schützen.“ Der Verein möchte damit seine gesellschaftliche Verantwortung unterstreichen und Kinder frühzeitig für Bewegung, Sport und Teamgeist begeistern. Die kleinen FCA-Fans sollen mit Freude in den Schulalltag starten – und vielleicht schon bald selbst Lust bekommen, auf dem Platz aktiv zu werden.