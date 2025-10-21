Polizeibericht Augsburg und Region vom 21.10.2025

Kriegshaber – Polizei ermittelt nach Einbruch

Am Sonntag (19.10.2025) verschafften sich ein oder mehrere bislang unbekannte Täter gewaltsam Zutritt in eine Wohnung in der Tylerstraße.

In der Zeit von 19.45 Uhr bis 20.30 Uhr betraten die Täter die Wohnung und entwendeten Wertgegenstände. Der Beuteschaden wird derzeit abgeklärt.

Die Kriminalpolizei Augsburg ermittelt nun wegen Einbruchsdiebstahls. Zeugenhinweise nimmt die Kriminalpolizei Augsburg unter der Telefonnummer 0821/323-3821 entgegen.

Tipps zum Thema Einbruchsschutz finden Sie unter folgenden Links:

https://www.polizei.bayern.de/schuetzen-und-vorbeugen/beratung/kriminalpolizeiliche-beratungsstellen/005241/index.html

https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/einbruch/

Neben den dort genannten Tipps kommt die kriminalpolizeiliche Beratungsstelle auch zu kostenlosen Beratungsterminen zu Bürgerinnen und Bürgern nach Hause. Dabei werden Lösungen empfohlen, die das Risiko Opfer eines Einbruchs zu werden, minimieren.

Göggingen – Polizei ermittelt nach Brand

Am Sonntag (19.10.2025) beschädigten drei bislang Unbekannte eine Ladesäule in der Bayerstraße.

Um 17.00 Uhr beobachtete ein Passant die drei Unbekannten an der Ladesäule. Nach einem Knallgeräusch flüchteten die Täter. Vor Ort stellte die Streife einen Brand an der Ladesäule fest. Die Feuerwehr löschte den Brand. Der Sachschaden wird aktuell abgeklärt.

Die bislang Unbekannten wurden wie folgt beschrieben:

Drei Jungen im Alter von augenscheinlich 12 Jahren, dunkle Haare, einer trug eine braune Umhängetasche.

Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung durch Brandlegung. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Süd unter der Telefonnummer 0821/323-2710 entgegen.

Oberhausen – Polizei stoppt Rollerfahrer unter Alkoholeinfluss

Am Montag (20.10.2025) war ein 71-jähriger Rollerfahrer alkoholisiert mit seinem Roller in der Donauwörther Straße unterwegs.

Eine Streife kontrollierte den Mann gegen 10.30 Uhr. Bei der Verkehrskontrolle stellten die Beamten fest, dass dieser offenbar unter Alkoholeinfluss stand. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von knapp unter einem Promille. Die Beamten stellten die Rollerschlüssel sicher und unterbanden die Weiterfahrt. Außerdem veranlassten sie einen gerichtsverwertbaren Atemalkoholtest. Dieser bestätigte den Wert.

Die Polizei ermittelt nun wegen eines Verstoßes gegen das Straßenverkehrsgesetz gegen den 71-Jährigen.

Kriegshaber – Polizei stoppt Autofahrer unter Drogeneinfluss

Am Montag (20.10.2025) war ein 21-jähriger Autofahrer unter Drogeneinfluss in der Ulmer Straße unterwegs.

Gegen 22.30 Uhr kontrollierte eine Polizeistreife den Mann. Hierbei zeigte der 21-Jährige drogentypisches Verhalten. Die Beamten unterbanden daher die Weiterfahrt und veranlassten eine Blutentnahme bei dem 21-Jährigen.

Die Polizei ermittelt nun wegen eines Verstoßes gegen das Straßenverkehrsgesetz gegen den 21-Jährigen.

Göggingen – Polizei ermittelt nach Graffiti

In der Zeit von Freitag (17.10.2025), 14.00 Uhr, bis Samstag (18.10.2025), 11.00 Uhr, beschädigten ein oder mehrere bislang unbekannte Täter ein Gebäude in der Unterfeldstraße mit Graffiti.

Der Sachschaden wird derzeit abgeklärt.

Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Süd unter der Telefonnummer 0821/323-2710 entgegen.

Lechhausen – Polizei stoppt LKW mit unzureichend gesicherter Ladung

Am Montag (20.10.2025) transportierte ein 63-jähriger LKW-Fahrer Ladung ohne entsprechende Sicherung.

Eine Streife kontrollierte den Mann gegen 09.00 Uhr. Bei der Verkehrskontrolle stellten die Beamten fest, dass die Ladung unzureichend gesichert war. Der 63-Jährige musste an Ort und Stelle die Ladung nachsichern und durfte erst im Anschluss weiterfahren.

Die Polizei ermittelt nun wegen eines Verstoßes gegen die Straßenverkehrsordnung gegen den 63-Jährigen.

REGION