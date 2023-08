Baukunst, die Augsburg heute noch prägt – Studierende der Technischen Hochschule Augsburg präsentieren ihre Sichtweisen im Maximilianmuseum

Zum 450. Geburtstag von Elias Holl haben sich Studierende des Masterstudiengangs Architektur der Technischen Hochschule Augsburg (THA) mit vielen Themen rund um den Stadtwerkmeister beschäftigt. Analysiert und recherchiert wurde in den Bereichen Literatur, Bauwerke von Elias Holl, internationale Bezüge und vielen weiteren Themengebieten. Das von den Betreuern Professor Bernhard Irmler und Kommunikationsdesigner Stefan Schumacher ausgegebene Ziel war es, diesen alten Baumeister zu verstehen und seine Ideen in den öffentlichen, heutigen Raum zu bringen – Ein spannendes und für junge Studierende nicht immer leichtes Projekt, so die Dozenten.

Die Studierenden fragten sich: Wie übersetzt man Elias Holl in das 21. Jahrhundert? Die Antwort: mit Instagram. Die Instagram-Seite „ich.bin.elias.holl“ präsentiert zahlreiche detaillierte Fakten und Elias Holl-Comics, die Studierende unter Betreuung von Professorin Katinka Temme im Bachelorstudiengang Architektur entworfen haben. Hier findet man sogar eine Schnitzeljagd zu Elias Holl in Augsburg. Ein Abo auf dieser Seite lohnt sich für Augsburger:innen, Tourist:innen und alle, die an Augsburg und Architektur interessiert sind, so der Eindruck der Studierenden. Die Beschäftigung mit Elias Holl habe ihnen auch gezeigt, dass sich Qualität im Bauwesen lohnt und sie der nachhaltigste Beitrag zur Baukultur ist.

Ergänzend zur Jubiläumsausstellung „Elias Holl (1573-1646) Meister Werk Stadt“ im Maximilianmuseum, die noch bis zum 17. September läuft, stellen die Masterstudierenden im Viermetzhof vom Montag, 7. August bis zum Sonntag, 20. August, ihre Ergebnisse und frischen Sichtweisen zum Renaissancebaumeister Elias Holl aus. Die offizielle Eröffnung ist am Donnerstag 10. August, um 16 Uhr. Zudem wird es einen Souvenirverkauf geben, dessen Erlös zu 100 Prozent der Sanierung des Perlachturmes zugutekommt.

Die Projektgruppe bedankt sich bei den Kunstsammlungen und Museen der Stadt Augsburg, insbesondere beim Leiter des Maximilianmuseums, Dr. Christoph Emmendörffer, für die Möglichkeit, sich dort zu präsentieren. Ein Dank gilt außerdem dem Schwäbischen Architekten- und Ingenieurverein und dem Verein Altaugsburg für die finanzielle Unterstützung.

Zur Instagram-Seite „Ich bin Elias Holl“:

https://www.instagram.com/ich.bin.elias.holl

Infos zur Ausstellung „Elias Holl (1573-1646) Meister Werk Stadt“:

www.kmaugsburg.de/holl