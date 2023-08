Tödlicher Motorradunfall auf der A8 – 67-Jähriger verunglückt bei Bad Aibling

Am 02.08.2023 kam es auf der A8 im Bereich der Anschlussstelle Bad Aibling zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Motorradfahrer tödlich verunglückte.

Der 67-jährige Deutsche hatte gegen 16:00 Uhr zusammen mit anderen Motorradfahrern die A8 Richtung Salzburg befahren. Im Bereich der Anschlussstelle Bad Aibling geriet er plötzlich nach rechts von der Fahrbahn ab, durchfuhr das Baufeld der dort eingerichteten Baustelle, sowie eine Grünfläche und prallte letztendlich in eine Schutzplanke. Hierbei zog er sich so schwere Verletzungen zu, dass er noch an der Unfallstelle verstarb. Reanimationsmaßnahmen verliefen leider erfolglos.

Die Ermittlungen zur Unfallursache wurden durch die Verkehrspolizeiinspektion Rosenheim eingeleitet. Derzeit wird eine medizinische Ursache als wahrscheinlich betrachtet, ein Fremdverschulden wird ausgeschlossen. Zur Klärung wurde durch die Staatsanwaltschaft ein Gutachten angeordnet.

Im Einsatz waren die Freiwillige Feuerwehr Au, Notarzt und Rettungsdienst, die Autobahnmeisterei Rosenheim, ein Rettungshubschrauber, sowie zwei Streifen der Verkehrspolizeiinspektion Rosenheim.

