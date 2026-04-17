Betrug in Neusäß: Frau fällt auf falschen Arzt herein und verliert sechsstelligen Betrag

In Neusäß ist es am Donnerstag, dem 16. April 2026, zu einem schweren Betrugsfall gekommen. Eine Frau wurde Opfer eines perfiden Telefonbetrugs.

Betrüger gibt sich als Arzt aus

Gegen 16.30 Uhr rief ein unbekannter Täter die Frau an und gab sich als Arzt eines Krankenhauses aus. Er täuschte einen medizinischen Notfall bei ihrem Sohn vor und forderte eine sechsstellige Summe für den Transport eines lebensrettenden Medikaments aus der Schweiz.

Die Übergabe der Wertgegenstände

Die verängstigte Frau übergab daraufhin Wertgegenstände an einen unbekannten Mann. Der finanzielle Schaden beläuft sich derzeit auf einen niedrigen sechsstelligen Betrag.

Fahndung nach dem Täter

Die Polizei sucht nach einem Mann, der sich zur Tatzeit gegen 16.30 Uhr im Bereich der Straße Am Mittelfeld in Neusäß aufgehalten hat. Er wird als 30-40 Jahre alt, etwa 185 cm groß, mit dunkelblonden kurzen Haaren beschrieben. Zur Tatzeit trug er eine schwarze Jacke und schwarze Hose. Im Zusammenhang mit der Tat könnte auch ein dunkler SUV mit weißem Dach stehen, der kurz nach der Tat vom Tatort wegfuhr.

Hinweise nimmt die Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 0821/323-3821 entgegen.