Bundespolizei findet vermisstes niederländisches Mädchen wohlauf in Zug nach Österreich
Bundespolizei München
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Bundespolizei findet vermisstes niederländisches Mädchen wohlauf in Zug nach Österreich

Alfred Ingerl
Von Alfred Ingerl

Am Donnerstag, dem 16. April, konnte die Bundespolizei in Oberaudorf eine vermisste 16-jährige Niederländerin wohlbehalten auffinden. Das Mädchen, das in einem Zug Richtung Österreich unterwegs war, war zuvor von ihren Eltern als vermisst gemeldet worden.

Länderübergreifende Fahndung erfolgreich

Nachdem die besorgten Eltern die niederländische Polizei kontaktiert hatten, wurde eine internationale Fahndung eingeleitet. Die Ortung des Mobiltelefons der Jugendlichen ermöglichte eine Eingrenzung des Suchgebiets auf den Raum München – Rosenheim.

Freudiges Wiedersehen in Rosenheim

Eine Streife der Rosenheimer Bundespolizei konnte das vermisste Mädchen schließlich in Oberaudorf in einem Regionalzug ausfindig machen und in Gewahrsam nehmen. Laut Behördenangaben befand sich die 16-Jährige in einem guten Gesundheitszustand. Am frühen Freitagmorgen konnten die erleichterten Eltern ihre Tochter in der Dienststelle der Bundespolizei in Rosenheim glücklich in Empfang nehmen.

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Alfred Ingerl
Alfred Ingerl
Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.

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