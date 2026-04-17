Polizei verhaftet polnische Businsassin an A93 bei Kiefersfelden wegen offener Haftbefehle

Kiefersfelden (ots) – Eine polnische Staatsbürgerin wurde am Donnerstag, dem 16. April, bei einer Kontrolle auf der A93 in der Nähe von Kiefersfelden von der Rosenheimer Bundespolizei verhaftet. Die Frau, die mit einem slowakischen Reisebus in Richtung München unterwegs war, hatte zwei offene Haftbefehle in Deutschland.

Ermittlungen zeigen offene Restfreiheitsstrafe

Bei der Einreisekontrolle legte die Reisende ihre Identitätskarte vor. Die Überprüfung ergab, dass sie in Deutschland wegen Betrugs und Wohnungseinbruchs zu Restfreiheitsstrafen verurteilt worden war. Laut den Justizbehörden in Heilbronn und Berlin waren noch 365 Tage für Betrug und 14 Tage für Wohnungseinbruch offen. Die Frau hatte bereits einen Teil ihrer Strafen abgesessen und musste Deutschland verlassen. Bei der Rückkehr wurde festgelegt, dass sie den Rest der Strafen verbüßen muss.

Inhaftierung in München-Stadelheim

Die 54-Jährige wurde in die Justizvollzugsanstalt München-Stadelheim überstellt, wo sie voraussichtlich bis Ende April 2027 inhaftiert bleiben wird. Die Bundespolizisten hatten die Verhaftung im Rahmen ihrer regelmäßigen Kontrollen zur Bekämpfung der grenzüberschreitenden Kriminalität durchgeführt.