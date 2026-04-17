Jugendlicher in Dillingen Opfer versuchter räuberischer Erpressung: Polizei sucht Zeuginnen

Augsburg (ots) Am 10. April 2026 ereignete sich in der Bahnhofstraße in Dillingen eine versuchte räuberische Erpressung, bei der ein 17-Jähriger das Opfer war.

Übergriff am Bahnhof Dillingen

Gegen 15:30 Uhr kam es am Bahnhof in Dillingen zu einem Vorfall, bei dem ein 18-Jähriger den 17-Jährigen bedrohte, schlug und Geld von ihm forderte. Der Übergriff endete jedoch ohne finanzielle Übergabe.

Zeuginnen griffen ein

Zwei anwesende Frauen beobachteten die Auseinandersetzung und schritten ein, wodurch der Angriff gestoppt wurde. Dank dieses Eingreifens blieb der 17-Jährige unverletzt.

Die Kripo sucht Zeuginnen

Die Kriminalpolizei Dillingen bittet die beiden weiblichen Zeuginnen, sich bei der Kripo unter der Telefonnummer 09071/56-0 zu melden, um den Vorfall weiter aufzuklären. Sowohl der 17-Jährige als auch der 18-Jährige besitzen die deutsche Staatsbürgerschaft.