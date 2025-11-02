Newsletter
Sonntag, November 2, 2025
Polizei & Co
Weniger als 1 Min.Lesezeit

Streit auf Supermarktparkplatz in Pfersee endet mit Körperverletzungen zwischen zwei Männern

Von Alfred Ingerl

In Augsburg-Pfersee eskalierte am Samstag, den 1. November 2025, auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Stadtberger Straße ein Streit, der letztlich in einer Körperverletzung mündete.

Parking-Streit zwischen Autofahrern

Gegen 10:50 Uhr wollte eine 76-jährige Autofahrerin mit deutscher Staatsangehörigkeit in eine Parklücke einfahren. Ein 28-jähriger Pkw-Fahrer, ebenfalls deutscher Staatsangehörigkeit, zeigte sich darüber ungeduldig, hupte mehrmals und stieg schließlich aus seinem Fahrzeug. Er konfrontierte die ältere Dame lautstark an ihrem Auto.

Zeuge greift ein

Ein 60-jähriger Autofahrer, der ebenfalls den Parkplatz befuhr und Zeuge des Vorfalls wurde, forderte den jungen Fahrer auf, die Situation zu beruhigen und schubste den Aggressor weg. Dies führte zu einer wechselseitigen körperlichen Auseinandersetzung zwischen den beiden Männern.

Leichte Verletzungen bei beiden Beteiligten

Beide Männer erlitten durch die Auseinandersetzung leichte Verletzungen.

Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.

Neueste Artikel