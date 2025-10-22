21-Jähriger in Augsburg unter Drogeneinfluss am Steuer erwischt

Am Dienstag, dem 21. Oktober 2025, geriet ein 21-jähriger Fahrer in Augsburg-Hochfeld auf der Von-Parseval-Straße in eine allgemeine Verkehrskontrolle.
Positive Drogentests bei Verkehrskontrolle
Die Beamten bemerkten während der Überprüfung des Fahrers drogentypische Auffälligkeiten. Ein anschließender Drogenschnelltest bestätigte den Verdacht: Er fiel positiv auf Kokain aus.
Ermittlungen wegen Fahrens unter Drogeneinfluss
Nach dem positiven Ergebnis des Schnelltests führte ein Arzt eine Blutentnahme beim 21-Jährigen durch. Nun laufen gegen den rumänischen Staatsangehörigen Ermittlungen wegen Fahrens unter Drogeneinfluss.