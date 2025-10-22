21-Jähriger in Augsburg unter Drogeneinfluss am Steuer erwischt

Am Dienstag, dem 21. Oktober 2025, geriet ein 21-jähriger Fahrer in Augsburg-Hochfeld auf der Von-Parseval-Straße in eine allgemeine Verkehrskontrolle.

Positive Drogentests bei Verkehrskontrolle

Die Beamten bemerkten während der Überprüfung des Fahrers drogentypische Auffälligkeiten. Ein anschließender Drogenschnelltest bestätigte den Verdacht: Er fiel positiv auf Kokain aus.

Ermittlungen wegen Fahrens unter Drogeneinfluss

Nach dem positiven Ergebnis des Schnelltests führte ein Arzt eine Blutentnahme beim 21-Jährigen durch. Nun laufen gegen den rumänischen Staatsangehörigen Ermittlungen wegen Fahrens unter Drogeneinfluss.