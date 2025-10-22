Newsletter
Mittwoch, Oktober 22, 2025
15.7 C
London
type here...
Subscribe
21-Jähriger in Augsburg unter Drogeneinfluss am Steuer erwischt
Polizei & Co
Weniger als 1 Min.Lesezeit

21-Jähriger in Augsburg unter Drogeneinfluss am Steuer erwischt

Alfred Ingerl
Von Alfred Ingerl

Am Dienstag, dem 21. Oktober 2025, geriet ein 21-jähriger Fahrer in Augsburg-Hochfeld auf der Von-Parseval-Straße in eine allgemeine Verkehrskontrolle.

Positive Drogentests bei Verkehrskontrolle

Die Beamten bemerkten während der Überprüfung des Fahrers drogentypische Auffälligkeiten. Ein anschließender Drogenschnelltest bestätigte den Verdacht: Er fiel positiv auf Kokain aus.

Ermittlungen wegen Fahrens unter Drogeneinfluss

Nach dem positiven Ergebnis des Schnelltests führte ein Arzt eine Blutentnahme beim 21-Jährigen durch. Nun laufen gegen den rumänischen Staatsangehörigen Ermittlungen wegen Fahrens unter Drogeneinfluss.

Alfred Ingerl
Alfred Ingerl
Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.

Meistgelesen

Vermischtes

NRW: Jugendlicher in Supermarkt erstochen

0
In einer Edeka-Filiale im nordrhein-westfälischen Lemgo wurde ein Jugendlicher...
Augsburg Stadt

Polizeibericht Augsburg und Region vom 21.10.2025

0
Hier lesen sie den Polizeibericht Augsburg und Region von heute
Bayern

Messerangriff in Landshut: Polizeieinsatz endet mit Schüssen und mehreren Verletzten

0
Am Montagnachmittag, dem 20. Oktober 2025, kam es in Landshut zu einem schweren Zwischenfall, bei dem ein 30-jähriger Deutsch-Afghane zwei Polizeibeamte mit einem Messer attackierte. Ein Beamter gab daraufhin einen Schuss in Richtung des Angreifers ab.
Augsburg Stadt

Polizeibericht Augsburg vom 20.10.2025

0
Hier lesen Sie den Polizeibericht Augsburg von heute
Bundespolizei München

Bundespolizei Rosenheim fasst irakische Migranten wegen illegaler Einreise und Leistungserschleichung

0
Die Bundespolizei in Rosenheim hat am Montagnachmittag (20. Oktober)...

Neueste Artikel