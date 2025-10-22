Unbekannter Autofahrer verursacht Unfall in Hochzoll und flüchtet

Augsburg – In der Nacht von Montag, dem 20. Oktober 2025, auf Dienstag, den 21. Oktober 2025, kam es in der Pfrontener Straße im Stadtteil Hochzoll zu einem unerfreulichen Vorfall.

Unbekannter Fahrer verursacht Sachschaden

Ein bislang unbekannter Autofahrer streifte offenbar einen geparkten VW. Der Schaden beläuft sich auf ca. 2.500 Euro. Wie die Polizei mitteilt, entfernte sich der Unfallverursacher vom Ort des Geschehens, ohne seine Pflichten zu erfüllen.

Polizei sucht Zeugen

Die Polizei hat Ermittlungen wegen des unerlaubten Entfernens vom Unfallort aufgenommen und bittet um Hinweise. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Augsburg Ost unter der Telefonnummer 0821/323-2310 zu melden.