Mittwoch, Oktober 22, 2025
Unbekannter Autofahrer verursacht Unfall in Hochzoll und flüchtet
Polizei & Co
Weniger als 1 Min.Lesezeit

Alfred Ingerl
Von Alfred Ingerl

Augsburg – In der Nacht von Montag, dem 20. Oktober 2025, auf Dienstag, den 21. Oktober 2025, kam es in der Pfrontener Straße im Stadtteil Hochzoll zu einem unerfreulichen Vorfall.

Unbekannter Fahrer verursacht Sachschaden

Ein bislang unbekannter Autofahrer streifte offenbar einen geparkten VW. Der Schaden beläuft sich auf ca. 2.500 Euro. Wie die Polizei mitteilt, entfernte sich der Unfallverursacher vom Ort des Geschehens, ohne seine Pflichten zu erfüllen.

Polizei sucht Zeugen

Die Polizei hat Ermittlungen wegen des unerlaubten Entfernens vom Unfallort aufgenommen und bittet um Hinweise. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Augsburg Ost unter der Telefonnummer 0821/323-2310 zu melden.

Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.

Neueste Artikel