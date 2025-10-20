Newsletter
Unbekannter Fahrer begeht Fahrerflucht nach Unfall in Hochzoll: Polizei sucht Zeugen
Polizei & Co
Weniger als 1 Min.Lesezeit

Alfred Ingerl
Von Alfred Ingerl

Augsburg – In Hochzoll kam es zwischen Freitag, dem 17.10.2025, um 23:30 Uhr und Sonntag, dem 19.10.2025, um 15:30 Uhr zu einer Sachbeschädigung an einem geparkten Auto in der Geishornstraße. Ein unbekannter Autofahrer touchierte offenbar einen dort abgestellten Seat. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 2.000 Euro geschätzt. Der verantwortliche Fahrer entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den Schaden zu kümmern.

Fahndung nach Unfallverursacher

Die Polizei ermittelt nun wegen des Verdachts des Unerlaubten Entfernens vom Unfallort. Sie bittet die Bevölkerung um Mithilfe.

Hinweise erbeten

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Augsburg Ost unter der Telefonnummer 0821/323-2310 zu melden.

Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.

Neueste Artikel