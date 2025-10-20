Newsletter
Unbekannte beschädigen Autos in Lechhausen: Polizei sucht Zeugen
Polizei & Co
Alfred Ingerl
Von Alfred Ingerl

In Augsburg-Lechhausen kam es zu Sachbeschädigungen an zwei geparkten Autos. Am Samstag, dem 18. Oktober 2025, wurde ein geparkter blauer Seat in der Brunnenstraße an der linken Fahrzeugseite beschädigt. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 1.000 Euro.

Erneute Beschädigung in der Euler-Chelpin-Straße

In der Nacht von Samstag, dem 18. Oktober 2025, 22.00 Uhr, bis Sonntag, dem 19. Oktober 2025, 12.00 Uhr, wurde in der Euler-Chelpin-Straße ein schwarzer Mercedes beschädigt. Die Schäden traten sowohl hinten rechts als auch hinten links am Fahrzeug auf und verursachten einen geschätzten Sachschaden von rund 2.000 Euro.

Polizei sucht Zeugen

Die Polizei ermittelt in beiden Fällen wegen Sachbeschädigung und bittet um Zeugenhinweise. Informationen können an die Polizeiinspektion Augsburg Ost unter der Telefonnummer 0821/323-2310 gemeldet werden.

Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.

