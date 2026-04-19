Dax-CEOs steigerten Gehälter 2025 deutlich
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Dax-CEOs steigerten Gehälter 2025 deutlich

DTS Nachrichtenagentur
Von DTS Nachrichtenagentur

Die Vorstandschefs der größten börsennotierten Konzerne in Deutschland haben 2025 deutlich mehr verdient als im Jahr zuvor. Nach Berechnungen des “Handelsblatt Research Institute” (HRI) erhielten die CEOs der Konzerne aus dem Leitindex Dax insgesamt eine Vergütung von 261,3 Millionen Euro; das waren 12,9 Prozent mehr als im Vorjahr. 2024 waren die Gehälter um rund zehn Prozent gestiegen, 2023 um zwei Prozent. 2022 mussten die Topmanager sogar Einschnitte hinnehmen.

500-Euro-Geldscheine (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

Das Plus im vergangenen Jahr beruhte vor allem auf Sonderzahlungen wie Abfindungen sowie der zunehmenden Orientierung der Vergütung am jeweiligen Aktienkurs. Kritiker monieren die immer höheren Spitzengehälter und ein Ungleichgewicht zwischen den Vergütungen der obersten Chefs und der Belegschaft. Die Verhältnisse würden sich “amerikanisieren”.

Durchschnittlich erhielt jeder Dax-Chef 2025 rund 6,9 Millionen Euro. Sieben der Top-Manager wurden mit mehr als zehn Millionen Euro entlohnt.

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Autor dieses Artikel ist unser Partner, die dts Nachrichtenagentur.

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