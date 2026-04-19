Nationalstürmer für den AEV – Augsburger Panther verpflichten Philipp Krauß

Die Augsburger Panther haben einen weiteren Neuzugang für die Offensive unter Vertrag genommen: Philipp Krauß wechselt innerhalb der PENNY DEL vom bayerischen Rivalen ERC Ingolstadt nach Augsburg. Der 25-jährige Nationalspieler soll künftig im Sturm der Fuggerstädter für mehr Durchschlagskraft sorgen.

Krauß blickt bereits auf vier intensive Spielzeiten in der Deutschen Eishockey Liga zurück. Für Ingolstadt absolvierte er 220 Partien und sammelte dabei 42 Treffer sowie 43 Torvorlagen. Besonders auffällig präsentierte sich der gebürtige Kaufbeurer in der Saison 2023/24, in der er teamintern bester Torschütze wurde.

Auch in den Playoffs 2026 überzeugte der 187 cm große und 90 Kilogramm schwere Linksschütze mit sechs Punkten in sechs Spielen im Viertelfinale. Diese Leistungen führten unter anderem zu seiner Nominierung für die erste Phase der WM-Vorbereitung durch Bundestrainer Harold Kreis. Sein Debüt im Nationaltrikot feierte er im Februar 2023 und gehört seither regelmäßig zum erweiterten Kader.

Einschätzung aus Augsburg

Sportdirektor Larry Mitchell sieht in Krauß einen wichtigen Baustein für die Zukunft des Teams:„Wir freuen uns sehr, dass wir unser Team mit einem weiteren in der DEL längst etablierten und dennoch entwicklungsfähigen deutschen Spieler verstärken können. Philipp verkörpert das, was wir uns für die Augsburger Panther wünschen. Physis, große Arbeitsmoral und den absoluten Willen, sich weiter zu verbessern und erfolgreich zu sein. Mit seinen unbestrittenen Qualitäten soll er ein wichtiger Faktor in unserem Angriff werden“

Krauß startet direkt in die Vorbereitung

Der ehemalige DEL2-Rookie des Jahres 2021 wird in Augsburg das Trikot mit der Rückennummer 20 tragen. Bereits die Sommervorbereitung absolviert er gemeinsam mit seinen neuen Teamkollegen und soll früh in das System der Panther integriert werden.