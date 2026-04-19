Zwei Jugendliche wegen Graffiti im Erlanger Parkhaus festgenommen

Am Donnerstagabend, dem 16. April 2026, nahmen Polizisten der Inspektion Erlangen-Stadt zwei mutmaßliche Täter fest, die in einem Parkhaus in Erlangen Graffitis angebracht haben sollen.

Polizei entdeckt Jugendliche bei Graffiti-Aktion

Um 20:20 Uhr bemerkte eine Polizeistreife in einem Parkhaus in der Schuhstraße einen 18-jährigen Mann und eine 17-jährige Jugendliche, beide deutscher Herkunft, die gerade mehrere sogenannte “Tags” aufbrachten. Die Einsatzkräfte nahmen die beiden Verdächtigen sofort vor Ort fest.

Ermittlungen wegen Sachbeschädigung

Aktuell gibt es noch keine Angaben zur Höhe des entstandenen Sachschadens. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurden die Tatverdächtigen wieder freigelassen. Gegen sie wird nun wegen des Verdachts der Sachbeschädigung durch Graffiti ermittelt.

Erstellt durch: Michael Sebald