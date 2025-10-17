31-Jähriger verletzt Polizisten bei Verkehrskontrolle in Hochzoll und leistet Widerstand

Augsburg – Am Donnerstagabend, den 16. Oktober 2025, kam es im Stadtteil Hochzoll zu einem Vorfall bei einer Verkehrskontrolle, bei dem ein 31-jähriger Mann Widerstand leistete und zwei Polizeibeamte leicht verletzt wurden.

Widerstand bei Verkehrskontrolle

Gegen 23 Uhr kontrollierte eine Polizeistreife den Mann. Der 31-Jährige wurde wütend, als ein Beamter offenbar das Auto berührte. In der Folge stieg der Mann aus seinem Fahrzeug aus und ging den Polizisten körperlich an. Die Beamten waren gezwungen, den Mann zu fesseln, wobei er Widerstand leistete und sie beleidigte. Dabei wurden zwei Beamte leicht verletzt. Daraufhin veranlassten die Einsatzkräfte eine Blutentnahme bei ihm. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der Mann entlassen.

Zweiter Vorfall auf Polizeidienststelle

Wenig später erschien der 31-Jährige jedoch auf einer Polizeidienststelle, um erneut seinen Unmut zu äußern. Auch hier leistete er Widerstand, woraufhin die Beamten ihn in den Arrest brachten.

Ermittlungen eingeleitet

Die Polizei ermittelt nun unter anderem wegen Widerstands gegen den 31-Jährigen, der die türkische Staatsangehörigkeit besitzt.