35-Jähriger randaliert und leistet Widerstand in Augsburger Innenstadt

Augsburg – In der Nacht zum Sonntag sorgte ein Vorfall in der Innenstadt von Augsburg für Aufsehen. Ein 35-jähriger Mann randalierte in der Viktoriastraße und geriet in einen handgreiflichen Streit mit einem 27-jährigen Autofahrer.

Steinwurf löst Streit in Augsburgs Innenstadt aus

Der Konflikt brach aus, nachdem der ältere Mann einen Stein auf das Fahrzeug des Jüngeren geworfen hatte. In der Folge attackierte er den 27-Jährigen verbal und körperlich, indem er ihn schlug und bespuckte. Die alarmierte Polizei traf kurze Zeit später am Schauplatz ein.

Polizisten angegriffen: 35-Jähriger leistet Widerstand

Beim Eintreffen der Polizeistreife zeigte sich der Randalierer höchst aggressiv, sodass die Beamten ihn fesselten. Dabei leistete der 35-Jährige erheblichen Widerstand und versuchte, sich aus dem Griff der Polizisten zu befreien. Ein Beamter wurde dabei leicht verletzt.

Ermittlungen wegen mehrerer Delikte eingeleitet

Der 35-Jährige wurde schließlich in Gewahrsam genommen. Die Polizei ermittelt nun gegen den Mann wegen Sachbeschädigung, Körperverletzung, Beleidigung sowie Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte.

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell