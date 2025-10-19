Unbekannte beschädigen drei Autos in Augsburg-Haunstetten: Polizei sucht Zeugen

In Augsburg-Haunstetten, im Stadtteil Siebenbrunn, kam es zwischen Donnerstag, dem 16. Oktober 2025, um 17:00 Uhr und Freitag, dem 17. Oktober 2025, um 06:00 Uhr zu mehreren Sachbeschädigungen. Unbekannte Täter beschädigten in diesem Zeitraum insgesamt drei geparkte Fahrzeuge in der Postillionstraße. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 750 Euro.

Polizei ermittelt in Augsburg

Die Polizei hat Ermittlungen wegen Sachbeschädigung aufgenommen und sucht nun nach Zeugen, die Hinweise zu den Vorfällen geben können.

Zeugen gesucht

Personen, die sachdienliche Hinweise haben, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Augsburg Süd unter der Telefonnummer 0821/323-2710 zu melden.