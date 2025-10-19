Newsletter
Unbekannte beschädigen drei Autos in Augsburg-Haunstetten: Polizei sucht Zeugen
Polizei & Co
Alfred Ingerl
Von Alfred Ingerl

In Augsburg-Haunstetten, im Stadtteil Siebenbrunn, kam es zwischen Donnerstag, dem 16. Oktober 2025, um 17:00 Uhr und Freitag, dem 17. Oktober 2025, um 06:00 Uhr zu mehreren Sachbeschädigungen. Unbekannte Täter beschädigten in diesem Zeitraum insgesamt drei geparkte Fahrzeuge in der Postillionstraße. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 750 Euro.

Polizei ermittelt in Augsburg

Die Polizei hat Ermittlungen wegen Sachbeschädigung aufgenommen und sucht nun nach Zeugen, die Hinweise zu den Vorfällen geben können.

Zeugen gesucht

Personen, die sachdienliche Hinweise haben, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Augsburg Süd unter der Telefonnummer 0821/323-2710 zu melden.

Alfred Ingerl
Alfred Ingerl
Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.

