Newsletter
Freitag, Oktober 17, 2025
14.9 C
London
type here...
Subscribe
LKW-Unfall auf A8 bei Adelzhausen: Container blockiert Fahrstreifen
Polizei & Co
Weniger als 1 Min.Lesezeit

LKW-Unfall auf A8 bei Adelzhausen: Container blockiert Fahrstreifen

Alfred Ingerl
Von Alfred Ingerl

Am Donnerstag, den 16. Oktober 2025, ereignete sich kurz vor der Anschlussstelle Adelzhausen auf der Autobahn A8 in Fahrtrichtung München ein Verkehrsunfall.

LKW-Anhänger kommt ins Schlingern

Gegen 04.50 Uhr bemerkte ein 55-jähriger LKW-Fahrer, dass sein Anhänger ins Schlingern geriet. In der Folge wurde der Lastwagen gegen die rechte Außenschutzplanke gedrückt. Dabei rissen die Spanngurte der geladenen Überseecontainer.

Container blockiert Fahrbahnen

Einer der Container rutschte von der Ladefläche und kam auf dem mittleren und rechten Fahrstreifen zum Stillstand. Glücklicherweise wurden keine Personen verletzt. Der Sachschaden wird derzeit noch ermittelt.

Verkehrsbehinderungen auf der A8

Zur Aufnahme und Räumung der Unfallstelle waren der mittlere und der rechte Fahrstreifen der Autobahn A8 mehrere Stunden gesperrt. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.

Alfred Ingerl
Alfred Ingerl
Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.

Meistgelesen

Augsburg Stadt

Drogenrazzia nach Schüssen auf Bar in Augsburg

0
In Augsburg und Umgebung fand eine Drogenrazzia statt. Eine...
Polizeimeldungen Bayern

Jugendliche zu viert auf einem Motorroller unterwegs – schwerer Unfall bei Pavelsbach

0
Pavelsbach/Postbauer-Heng – Ein schwerer Verkehrsunfall hat sich am Donnerstagabend...
Bad Wörishofen

Bad Wörishofen: 51-Jähriger bedroht Mieter mit Schusswaffe – SEK nimmt Tatverdächtigen fest

0
Am Mittwochnachmittag, 15. Oktober 2025, wandte sich ein 30-jähriger...
Vermischtes

Kinderleiche bei der Suche nach Fabian gefunden: Polizei geht von Straftat aus

0
Tagelang suchten zahlreiche Einsatzkräfte nach Fabian aus Güstrow. Jetzt...
Polizei & Co

Zeugen gesucht | Ehemann in Senden wegen versuchten Totschlags nach Gewaltakt festgenommen

0
Am Samstagnachmittag erhielt die Polizei Senden den Notruf einer 32-jährigen Frau, die sagte, ihr getrenntlebender Ehemann versuche, sie zu erwürgen. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte wurde die türkischstämmige Frau verletzt vorgefunden und zur ambulanten Behandlung in eine Klinik gebracht. Der tatverdächtige Ehemann, ein 37-jähriger Deutscher, war zunächst nicht vor Ort.

Neueste Artikel