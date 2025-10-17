LKW-Unfall auf A8 bei Adelzhausen: Container blockiert Fahrstreifen

Am Donnerstag, den 16. Oktober 2025, ereignete sich kurz vor der Anschlussstelle Adelzhausen auf der Autobahn A8 in Fahrtrichtung München ein Verkehrsunfall.

LKW-Anhänger kommt ins Schlingern

Gegen 04.50 Uhr bemerkte ein 55-jähriger LKW-Fahrer, dass sein Anhänger ins Schlingern geriet. In der Folge wurde der Lastwagen gegen die rechte Außenschutzplanke gedrückt. Dabei rissen die Spanngurte der geladenen Überseecontainer.

Container blockiert Fahrbahnen

Einer der Container rutschte von der Ladefläche und kam auf dem mittleren und rechten Fahrstreifen zum Stillstand. Glücklicherweise wurden keine Personen verletzt. Der Sachschaden wird derzeit noch ermittelt.

Verkehrsbehinderungen auf der A8

Zur Aufnahme und Räumung der Unfallstelle waren der mittlere und der rechte Fahrstreifen der Autobahn A8 mehrere Stunden gesperrt. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.