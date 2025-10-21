Unbekannte Täter beschmieren Gebäude in Augsburg-Göggingen mit Graffiti – Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung

Augsburg (ots) – Im Augsburger Stadtteil Göggingen wurde ein Gebäude in der Unterfeldstraße in der Zeit zwischen Freitag, dem 17. Oktober 2025, 14.00 Uhr, und Samstag, dem 18. Oktober 2025, 11.00 Uhr, von einem oder mehreren unbekannten Tätern mit Graffiti beschädigt. Der entstandene Sachschaden wird derzeit ermittelt.

Unbekannte Täter hinterlassen Graffiti

Die Polizei hat die Ermittlungen wegen Sachbeschädigung aufgenommen und sucht nach Hinweisen, die zur Ermittlung der Täter führen können. Anwohner oder Passanten, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich zu melden.

Zeugenaufruf

Wer während des genannten Zeitraums in der Unterfeldstraße verdächtige Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Augsburg Süd in Verbindung zu setzen. Zeugen können sich telefonisch unter der Nummer 0821/323-2710 melden.