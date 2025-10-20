Unbekannte Täter brechen in Augsburger Wohnungen ein: Kriminalpolizei ermittelt und gibt Präventionstipps

In der Augsburger Innenstadt kam es zwischen Freitag, dem 17. Oktober 2025, 17.00 Uhr, und Sonntag, dem 19. Oktober 2025, 17.15 Uhr, zu einem Wohnungseinbruch in der Arthur-Piechler-Straße. Ein oder mehrere unbekannte Täter verschafften sich gewaltsam Zugang zu der Wohnung. Der Beute- und Sachschaden wird derzeit noch ermittelt.

Einbruchsversuch in Pfersee

Am Sonntag, den 19. Oktober 2025, versuchten unbekannte Täter zwischen 18.40 Uhr und 19.30 Uhr, in eine Wohnung in der Deutschenbaurstraße einzudringen. Offensichtlich wurden sie dabei gestört, als die Bewohner nach Hause kamen, und ergriffen die Flucht ohne die Wohnung betreten zu können.

Polizei gibt Verhaltenstipps

Die Kriminalpolizei Augsburg hat Ermittlungen wegen Einbruchsdiebstahls und versuchtem Einbruchsdiebstahl aufgenommen. Zeugenhinweise werden unter der Telefonnummer 0821/323-3821 entgegengenommen. Um sich vor Wohnungseinbrüchen zu schützen, gibt die Polizei folgende Tipps:

Verschließen Sie immer Fenster, Balkon- und Terrassentüren. Gekippte Fenster sind gleichzusetzen mit offenen Fenstern.

Notieren Sie sich Kennzeichen von unbekannten Personen oder Fahrzeugen.

Fragen Sie im Zweifel unbekannte Personen, was sie suchen, insbesondere wenn sie sich ungewöhnlich für ein Haus interessieren.

Informieren Sie die Polizei, wenn jemand auffällig um Ihr Haus schleicht.

Halten Sie die Rollläden tagsüber geöffnet und nutzen Sie Zeitschaltuhren bei Dämmerung.

Verstecken Sie Ihren Schlüssel niemals draußen, Einbrecher finden jedes Versteck.

Vermeiden Sie, Hinweise auf Ihre Abwesenheit zu geben, sei es in sozialen Netzwerken oder über den Anrufbeantworter.

Schließen Sie die Haustür beim Verlassen immer zweimal ab, anstatt sie nur ins Schloss zu ziehen.

Weitere Informationen und Beratungsangebote

Nähere Informationen finden Sie auf den Webseiten der Polizei Bayern unter Kriminalpolizeiliche Beratungsstellen und Einbruchsprävention. Darüber hinaus bietet die kriminalpolizeiliche Beratungsstelle kostenlose Beratungstermine direkt bei Bürgerinnen und Bürgern zu Hause an, um Lösungen zur Minimierung des Einbruchrisikos zu empfehlen. Regelmäßig finden auch Vorträge zum Thema Einbruchsschutz statt, zu denen alle Interessierten herzlich eingeladen sind.