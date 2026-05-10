Russland und Weißrussland lassen laut USA mehrere Gefangene frei

Russland und Weißrussland haben laut US-Angaben mehrere Personen aus Haft entlassen. “Wir haben soeben die Freilassung von drei polnischen und zwei moldauischen Häftlingen aus weißrussischer und russischer Haft erwirkt”, teilte Trump am Sonntag mit.

“Dank meines Sondergesandten John Coale konnten wir uns mit Nachdruck für die Verwirklichung dieser Freilassung einsetzen.” Trump berichtet weiter, dass Polens Präsident Karol Nawrocki ihn im letzten Herbst um Hilfe gebeten habe, um den Journalisten und Aktivisten Andrzej Poczobut aus einem weißrussischen Gefängnis freizubekommen. Poczobut gehört der polnischsprachigen Minderheit in Weißrussland an und saß über Jahre im Gefängnis, Menschenrechtler stuften ihn als politischen Gefangenen ein.

“Heute ist Poczobut dank unserer Bemühungen frei. Die Vereinigten Staaten stehen zu ihren Verbündeten und Freunden”, sagte Trump. Und weiter: “Ich danke Präsident Alexander Lukaschenko für seine Kooperation und Freundschaft.” Auch Polens Präsidenten Nawrocki bezeichnete Trump bei der Erklärung am Sonntag als “mein Freund”.