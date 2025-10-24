Auch Ingolstadt kann den AEV nicht stoppen – Augsburger Panther mit sechstem Sieg in Serie

Die Augsburger Panther sind in der Deutschen Eishockey Liga aktuell offenbar kaum zu stoppen. Mit einem 4:2 im Derby gegen Ingolstadt holte der AEV den sechsten Erfolg in Serie. Torhüter Jones zeigte dabei eine herausragende Leistung.

Die letzten beiden Jahre gelang den Augsburger Panther nur mit Müh und Not der Klassenerhalt, auch die Jahre zuvor war man lange Zeit nur selten erfolgsverwöhnt. Im Moment ist dies anders. Die von Larry Mitchell zusammengestellte Mannschaft vom neuen Coach Bill Peters bietet schnelles, attraktives Eishockey. Mit diesem Rezept trat der AEV am Donnerstagabend im bis auf den letzten Platz ausverkauften Curt-Frenzel-Stadion gegen Ingolstadt an, um den sechsten Sieg in Serie einzufahren.

Augsburg geht in Führung

Gegen einen gut eingestellten ERC gingen die Hausherren durch den ersten Saisontreffer des vollkommen freigespielten Cramarossa (14.) in Führung zu gehen. Nur wenig später nagelte Verteidiger Bowey nach einem Bullygewinn von Grenier die Hartgummischeibe aus der Distanz in den Torwinkel (17.) zum Doppelschlag ein. Bereits im ersten Drittel entwickelte sich das Curt-Frenzel-Stadion in ein stimmungsvolles Tolleshaus. Weil der frühere Augsburger Schmölz eine Minute später für die Oberbayern verkürzen konnte, ging es allerdings nur noch mit dem knappsten denkbaren Vorsprung in die Kabine.

Jones hält den AEV im Spiel

Im Mitteldrittel hatte Ingolstadt deutlich mehr vom Spiel, doch die Panther hatten mit Peyton Jones einen überragenden Schlussmann zwischen den Pfosten. Immer wieder wusste der Deutsch-Amerikaner die Angriffe der Gäste zu stoppen. 18 Sekunden vor dem zweiten Pausentee war aber auch er machtlos. Nach einem Scheibenverlust des Augsburger Verteidigers Mayhew in der Rundung konnte Barber doch noch den Ausgleich erzielen. Ingolstadts Goalie Brochu verhinderte direkt vor der Sirene die erneute Augsburger Führung mit einer grandiosen Rettungstat noch verhindern.

Panther beißen sich fest

Augsburg konnte dies knapp vier Minuten nach dem letzten Seitenwechsel aber nachholen. Hanke staubte nach einem Cramarossa-Schuss zum 3:2 ab. Die Ingolstädter waren bemüht, wollten unbedingt im Derby punkten und scheiterten doch immer wieder am herrausragenden Jones. Am Ende sollte der 29-Jährige, der den Vorzug vor Garteig erhalten hatte, 34 Schüsse abgewehrt haben. Sieben Sekunden vor dem Ende hatte das Zittern endgültig ein Ende. Blank konnte mit dem Schuss ins verlassene Gästetor den 4:2-Erfolg eintüten.

Dieser Donnerstagabend lieferte nicht nur drei weitere Punkte auf das Konto des AEV, sondern lässt die Siegesserie auf sechs gewonnene Partien in Serie anwachsen. Letztmals hatten die Fuggerstädter 2018/19 eine solche Serie. Vielleicht können die Panther ihre Fans auch am Samstag in Berlin verwöhnen? Zuzutrauen ist es ihnen in diesen Tagen.