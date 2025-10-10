Augsburger Panther beißen zu – AEV mit Heimsieg über Wolfsburg

Die Augsburger Panther konnten nach dem vier Punkte Wochenende in der Vorwoche im Freitagsheimspiel nachlegen. Nach einem engen Spiel sicherte sich der AEV gegen Wolfsburg durch den 2:1 Treffer von Busdeker nach Verlängerung zwei weitere Zähler.

Nach zwei guten Spielen und vier Punkten in der Vorwoche wollten die Augsburger Panther den klaren Trend untermauern. Am Freitag ging es gegen die mit fünf Siegen aus acht Spielen gut in die Saison gestarteten Grizzlys Wolfsburg. Nach einer weitestgehend ausgeglichenen Anfangsphase stellten die Niedersachsen ihre aktuelle Form unter Beweis. Mit viel Glück, einem guten Augsburger Schlussmann Garteig und einer unzureichenden Abschlussgenauigkeit des EHC kam Augsburg aber unbeschadet in die erste Pause.

Augsburg mit Chancenplus

Direkt nach dem Seitenwechsel zeigten sich die Panther aber deutlich bissiger, ließen aber beste Gelegenheiten durch Schemitsch und Busdeker ungenützt liegen (21.). Insgesamt waren die Fuggerstädter nun besser im Spiel. Mit zu vielen kleinen Fehlern machten sie sich das Leben aber selbst schwer. Das Chancenplus lag nun aber bei den Hausherren. Blank vergab nach einem Zuspiel aus dem Bilderbuch von Grenier auch die beste Möglichkeit (34.). Die vom früheren AEV-Coach Mike Stewart trainierten Gäste konnten eine Drangphase nur mit viel Glück und einem überragenden Weitzmann im Tor schadlos überstehen.

Zu schneller Ausgleich

Augsburg war aber nun in Fahrt und ließ sich nicht stoppen, im Gegenteil. Nach einer Traumkombination über Bowey und Louis konnte Grenier seinen langersehnten Treffer im rot-grün-weißen Jersey erzielen (42.). Wenig später verpasste der AEV die Scheibe im Powerplay ein weiteres Mal hinter Weitzmann zu platzieren. Die mangelhafte Chancenverwertung sollte sich bald schon rächen. Weil die Augsburger in Unterzahl Gaudet am rechten Bullypunkt übersehen hatten, war der Spielstand schon bald wieder ausgeglichen (44.). Nach dem Gegentor konnten die Panther nicht unmittelbar an die eigene Drangphase anknüpfen. In der Folge sollte keine der beiden Mannschaften eine zwingende Option auf das 2:0 bekommen.

Busdeker sichert den Sieg

Wie vor Wochenfrist gegen Berlin sollte auch an diesem Freitagabend der Sieger in der Zusatzschicht gesucht werden. Diese Mal hatte der AEV das bessere Ende auf seiner Seite. Busdeker startete nach 2:36 Minuten der Verlängerung durch und versenkte die Scheibe mit einem präzisen Handgelenksschuss zum Sieg im Winkel. “Auch wenn es nicht unser bestes Spiel war, ich muss schon sagen Augsburg war sehr stark”, so das Fazit von Gästecoach Stewart nach der Partie.

Mit zwei zusätzlichen Punkten auf dem Konto geht es am Sonntag geht es für die Augsburger Panther bei Schwenninger Wild Wings weiter.

Foto: Dunja Dietrich 1 von 38

AEV: Garteig, Jones – Bowey, Mayhew, van der Linde, Button, Renner, Schemitsch- Busdeker, Louis, Damiani, Kunyk, Hanke, Blank, Mayhew, Wohlgemuth, M. Elias, Henriquez Morales, F. Elias, Pilu, Grenier

Tore: 1:0 Grenier (Bowey/Louis) 42., 1:1 Gaudet (Lynch/Prow) 44., 2:1 Busdeker (Bowey/Garteig) 63.

Schiedsrichter: Ansons, Cespiva | Koziol, Tschierner Strafzeiten: Augsburg 6 – Wolfsburg 10

Zuschauer: 5796