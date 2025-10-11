Die Lechhauser Kirchweih steht in den Startlöchern

Vom 18. bis 26. Oktober wird in Lechhausen wieder ganz traditionell gefeiert – mit Festzelt und kleinem Vergnügungspark auf dem Areal zwischen Klaus- und Brunnenstraße. Eröffnet wird die Kirchweih am Samstag um 13:30 Uhr mit dem Umzug vom Marienplatz zum Festzelt. Am 19. Oktober steht der Marktsonntag im Kalender.

Mit dem traditionellen Festzug um 13:30 Uhr beginnt am Samstag, 18. Oktober, die Lechhauser Kirchweih. Der Umzug wird von der ARGE Lechhausen organisiert und führt vom Marienplatz über die Stäzlinger-, Blücher- und Brunnenstraße zum Festzelt an der Klausstraße. Dort eröffnet Oberbürgermeisterin Eva Weber den Festzeltbetrieb, den Festwirtin Ketevan Duduchava-Wagner mit ihrem Team und in Kooperation mit der Brauerei Riegele organisiert. Natürlich gehört auch in diesem Jahr zur Lechhauser Kirchweih ein kleiner Vergnügungspark mit 14 Schaustellerbetrieben an der Brunnenstraße.

Ehre, wem Ehre gebührt

Neu in diesem Jahr auf der Lechhauser Kirchweih ist der Ehrenamtstag am Mittwoch, 22. Oktober. Inhaberinnen und Inhaber der Bayerischen Ehrenamtskarte können dafür beim Büro für Bürgerschaftliches Engagement (nach Terminvereinbarung) Essens- und Getränkegutscheine für sich und eine Begleitperson abholen. Der Aktionstag ist ein Dank der Stadt an alle Ehrenamtlichen für ihre Zeit und ihr Engagement.

Verkehrsbeschränkungen erforderlich

Um einen möglichst sicheren und geordneten Veranstaltungs- und Verkehrsablauf zu gewährleisten, werden der Veranstaltungsbereich in der Klausstraße und die darauf zuführenden Straßen (Brunnenstraße und Schenkendorfstraße) ab Dienstag, 14. Oktober (Aufbaubeginn) bis Mittwoch, 29. Oktober (Abbauende) für alle Fahrzeuge gesperrt. Anwohnende können die genannten Straßen über die Neuburger Straße erreichen und in Schrittgeschwindigkeit befahren. Das Parken im Veranstaltungsbereich sowie in Teilbereichen der Brunnenstraße und Tauroggener Straße ist vom 14. bis 29. Oktober nicht möglich.

Straßensperrungen auch zum Marktsonntag

Im Rahmen der Lechhauser Kirchweih findet am Sonntag, 19. Oktober, auch wieder der Marktsonntag statt. Von 8 bis 18 Uhr werden deshalb die Neuburger Straße und Blücherstraße zwischen Radetzkystraße und Friesenstraße sowie Teilbereiche der Humboldt-, Widder-, Waterloo- und Quellenstraße gesperrt. Die Zufahrt in die Grundstücke ist hiervon ausgenommen. Das Halten und Parken im Veranstaltungsbereich sowie in Teilbereichen der Humboldt-, Widder-, Waterloo- Quellen- und Friesenstraße, ist in dieser Zeit nicht möglich. Der Marktsonntag startet offiziell um 12:15 Uhr mit einer kleinen Feier beim Platz vor dem Grünen Kranz. (pm)