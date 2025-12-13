Newsletter
Peyton Jones (41, Augsburger Panther), Kenny Agostino (11, ERC Ingolstadt) und Maximilian Renner (58, Augsburger Panther) beim Spiel zwischen Augsburger Panther v ERC Ingolstadt, Eishockey, Herren, Penny DEL, 2025/2026, 27.Spieltag am 12.12.2025 in Augsburg, Curt-Frenzel-Stadion. (Foto: Dietmar Ziegler für Presse Augsburg)
Dreimal geführt und doch verloren | Augsburger Panther mit Derbyniederlage gegen Ingolstadt

Presse Augsburg
Von Presse Augsburg

Die Augsburger Panther bleiben in dieser DEL-Saison gegen bayerische Konkurrenten glücklos. Auch im neunten Derby setzte es die achte Niederlage. Gegen den ERC Ingolstadt unterlag der AEV trotz engagierter Leistung und drei eigener Führungen knapp mit 3:4.

Frühe Führung und offener Schlagabtausch

Personell geschwächt – unter anderem ohne Stammtorhüter Garteig – starteten die Panther mutig in die Partie. Louis brachte den AEV früh in Führung, doch die Gäste antworteten prompt. Noch vor der ersten Pause sorgte Tim Wohlgemuth nach starkem Zusammenspiel für das 2:1 der Hausherren.

Viel Einsatz, wenig Ertrag im Mittelabschnitt

Die Augsburger verteidigten im zweiten Drittel leidenschaftlich, mussten aber nach einem Abstauber von Pietta den erneuten Ausgleich hinnehmen. Das Spiel verlor danach etwas an Tempo, Augsburg hielt jedoch defensiv gut dagegen und überstand mehrere brenzlige Situationen.

Späte Wende für die Schanzer

Im letzten Abschnitt konnte der AEV noch einmal zuschlagen: Blank erzielte das 3:2 und ließ auf einen Heimsieg hoffen. Doch Ingolstadt drehte die Partie spät. Erst glich Ruopp unglücklich über einen Abfälscher aus, dann brachte Krauß die Gäste erstmals und entscheidend in Führung. Trotz großer Moral und einer langen doppelten Unterzahl gelang den Panthern der Ausgleich nicht mehr.

 

Neueste Artikel