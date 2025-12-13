Geschenktipp | Im Frühjahr 2026 in München: Disney On Ice „Heldenhafte Abenteuer“

Anzeige | Im Frühjahr 2026 kommt die neue Show Disney On Ice „Heldenhafte Abenteuer“nach Deutschland und verzaubert das kleine und große Publikum mit den schönsten Disney Klassikern und den beliebtesten modernen Geschichten. Die farbenfrohe Eis-Show ist ein magisches Abenteuer für die ganze Familie und zeigt dem Publikum, was es heißt, eine echte Heldin oder ein echter Held zu sein! Disney On Ice „Heldenhafte Abenteuer“kommt ab dem 27.02.2026 nach Oberhausen, Leipzig, Berlin und München. Der Vorverkauf läuft bereits

Micky Maus, Minnie Maus, Donald Duck und Goofy laden alle Gäste zu einer fantastischen Show mit spannenden Heldengeschichten ein, in denen sich alles um die wichtigsten Werte im Leben dreht: Liebe, Zusammenhalt und der Glaube an sich selbst.

Mit dabei ist Mirabel aus Encanto, die sich aufmacht, um die geliebte Casita ihrer Familie zu retten. Auf wunderbare Weise zeigt sich, dass jeder seine eigenen Gaben hat, ob magisch oder nicht, und dass dies jeden einzelnen zu etwas Besonderem macht.Auch Vaiana wird zur Heldin, wenn sie sich mit dem mächtigen Halbgott Maui auf eine actiongeladene Reise begibt, um ihre Insel zu retten und um ihre eigene Identität zu finden. Es gibt ein Wiedersehen mit Anna und Elsa und dem lustigen Schneemann Olaf aus “Die Eiskönigin”, die ihr Königreich heldenhaft beschützen.

Mit der kleinen Meerjungfrau Arielle taucht das Publikum in eine fabelhafte Unterwasserwelt ein und erlebt die Macht der wahren Liebe. Rapunzel beweist echten Mut, wenn sie sich traut, die Welt außerhalb ihrer eigenen zu erkunden und ein ganz neues Leben anzufangen. Und Belle zähmt das furchterregende Wesen in Die Schöne und das Biest, weil sie seine innere Schönheit erkennt und sich vom äußeren Schein nicht einschüchtern lässt. Entschlossenheit und Herz machen die Figuren in allen Geschichten zu echten Heldinnen!

Disney On Ice „Heldenhafte Abenteuer“ begeistert das Publikum mit erstklassigem Eiskunstlauf, mit über 200 farbenprächtigen Kostümen, die aus mehr als 350 Meter Stoff gefertigt sind, und mit atemberaubenden Bühnenbildern. Innovatives Lichtdesign, aufregende Spezialeffekte, spektakuläre Sprünge und überwältigende Choreografien machen Disney On Ice „Heldenhafte Abenteuer“ zu einem Erlebnis, das die ganze Familie für immer in Erinnerung behalten wird!

In Zusammenarbeit mit FELD Entertainment und Grünland Family Entertainment München, in der Olympiahalle München

Tickets sind unter myticket.de, bei eventim.de sowie an allen bekannten Vorverkaufstellen erhältlich.

Es gilt das Jugendschutzgesetz:

Kinder unter 3 Jahren haben keinen Zutritt zur Veranstaltung, Kinder zwischen 3 und (unter) 14 Jahren nur in Begleitung eines Erziehungsberechtigten. Ab einem Alter von 14 Jahren darf die Veranstaltung auch alleine ohne Erziehungsberechtigte besucht werden.

Wir empfehlen in jedem Fall einen Altersnachweis mit zu führen.