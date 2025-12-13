FC Augsburg | Mit neuen Selbstvertrauen nach Frankfurt

Nach dem Sieg im ersten Spiel unter Interimstrainer Manuel Baum geht es für den FC Augsburg heute zum Europapokal-Teilnehmer Frankfurt. Das neu gewonnene Selbstvertrauen könnte helfen.

Der Neustart beim FC Augsburg ist gelungen. Nach dem Abgang von Sandro Wagner wird nach der Übernahme durch Interimstrainer Manuel Baum gezielt auf die Stärken der Spieler aufgebaut. „Keep it simple“ – beim FCA besinnt man sich auf alte Tugenden. Aus einer kompakten Defensive heraus wird zielstrebig in die Offensive gegangen. Fast scheint es, als hätte man Wagners Spielidee mit der seines Vorgängers Thorup fusioniert. Das Ergebnis konnte sich sehen lassen: Nach einer guten Leistung besiegte man in der Vorwoche Vizemeister Leverkusen.

Heute will man in Frankfurt zeigen, dass dieses Erfolgserlebnis keine Eintagsfliege war. Besonders die zurückgekehrte Effizienz um den gegen Bayer 04 stärksten Claude-Maurice dieser Saison könnte helfen. Die Eintracht ist in dieser Spielzeit defensiv anfällig, kein Team hat aktuell mehr Gegentore kassiert. In der vergangenen Woche musste sich die Elf von Dino Toppmöller mit 0:6 in Leipzig geschlagen geben. Das macht die Aufgabe für den FCA jedoch nicht einfacher. Unter der Woche konnten die Adler mit einem guten Spiel in Barcelona (1:2) Selbstvertrauen tanken, um gegen Augsburg Wiedergutmachung zu betreiben.

Selbstvertrauen, das die Schwaben nun ebenfalls wieder haben. Jetzt gilt es, dieses auszuspielen. Baum kann in seinem 100. Bundesligaspiel als Trainer dabei bis auf Kapitän Gouweleeuw auf seinen gesamten Kader bauen.