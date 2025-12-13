Videokeller kassiert zwei Treffer des FC Augsburg – Baum-Team verliert nach gutem Spiel in Frankfurt

Nach dem Heimsieg über Leverkusen wollte der FC Augsburg in Frankfurt nachlegen. Nach einem guten Auswärtsspiel musste man sich der Eintracht aber mit 1:0 geschlagen geben. Zwei nach Videostudium annullierte Augsburger Treffer verhinderten ein besseres Ergebnis.

In der Vorwoche hatte der FC Augsburg auf seine alten Tugenden gesetzt und gegen Vizemeister Leverkusen gewonnen. Auch in Frankfurt sollte das Rezept, aus einer gesicherten defensiven Aufstellung heraus zu agieren, das gewählte Mittel sein. Schnelle Gegenstöße und Standards sollten vorne für Gefahr sorgen.

Videokeller kassiert Augsburger Führung

Fast hätte eine dieser Situationen nach einem ruhenden Ball für die Augsburger Führung gesorgt: Matsima köpfte den Ball ins Frankfurter Tor, hatte aber gefühlte Millimeter im Abseits gestanden (2.). In der Folge setzte der FCA darauf, die Eintracht nicht gefährlich vor das Gästetor kommen zu lassen – mit Erfolg. Ohne weitere große Gelegenheiten auf beiden Seiten gingen die ersten 45 Minuten zu Ende.

Augsburg mit gutem Spiel und Pech

Zu Beginn des zweiten Durchgangs versuchten beide Teams, mehr Druck aufzubauen, die besseren Chancen erarbeiteten sich jedoch die Schwaben. Nach einem Konter war Jakic von Fellhauer eingesetzt aussichtsreich zum Abschluss gekommen, traf jedoch nur den mitgeeilten Mitspieler Kade (58.). Den Treffer erzielten aber die Hausherren: Doan dribbelte sich durch die gesamte Augsburger Hintermannschaft, sein Versuch fand, von Matsima abgefälscht, den Weg zum 1:0 (68.).

Und wieder fehlten Millimeter

Für die Mannschaft von Interimstrainer Manuel Baum blieben noch etwas mehr als zwanzig Minuten, um die Partie zu drehen. Augsburg gab sich nicht auf, Baum nutzte sein Wechselkontingent und seine Spieler erhöhten den Druck. Fünf Minuten vor Ende der regulären Spielzeit wurstelte sich Kömür durch den Strafraum, jedoch ohne Erfolg. Doch noch einmal jubelte Augsburg – wie aber schon zu Spielbeginn ohne Wert. Banks hatte nach einer Eckenvariante den Ball mit der Hacke ins Tor befördert, doch der Treffer wurde erneut nach minutenlangem Videostudium nicht gegeben. Bitter für den FCA, der sich das Remis durchaus verdient hatte.

Zum Jahresabschluss geht es für den FC Augsburg nun am kommenden Samstag zu Hause gegen Werder Bremen.

Eintracht Frankfurt: Zetterer – Kristensen, Collins, Koch (61. Amenda) , Theate – Skhiri, Dahoud (62 Höjlund) , Doan , Götze (46 Uzun) , Chaibi (46. Brown) – Knauff (80. Bahoya)

FC Augsburg: Dahmen – Banks, Matsima , Schlotterbeck – Fellhauer (83. Fellhauer), Jakic, Massengo (76. Gharbi), Giannoulis (83. Pedersen), Rieder (76. Essende) , Claude-Maurice (68. Kömür) – Kade

Tore: 1:0 Doan (68.)

Gelbe Karten: Theate | Claude-Maurice, Matsima (nächstes Spiel gesperrt), Zesiger

Schiedsrichter: Frank Willenborg (Osnabrück)

Zuschauer: 55.000