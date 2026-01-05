Gregoritsch vor Rückkehr zum FC Augsburg? Absage an Basel

Michael Gregoritsch wird seine Karriere offenbar nicht beim FC Basel fortsetzen. Nach Informationen von „Sky“ steht stattdessen eine Rückkehr zum FC Augsburg bevor. Gleichzeitig deutet vieles darauf hin, dass der Stürmer Bröndby IF nach nur kurzer Zeit wieder verlassen wird.

Für den FCA lief Gregoritsch bereits von 2017 bis 2022 auf und absolvierte in dieser Zeit 129 Pflichtspiele. Dabei erzielte er 31 Tore und bereitete acht weitere Treffer vor – für keinen anderen Verein kam er häufiger zum Einsatz. Laut dem Bericht müssen nun nur noch letzte Details geklärt werden, ehe am Montag der obligatorische Medizincheck stattfinden soll.

Zuvor hatte es Anzeichen für einen Wechsel zum Schweizer Meister FC Basel gegeben. Die Gespräche sollen bereits weit fortgeschritten gewesen sein, letztlich entschied sich der 31-Jährige jedoch gegen einen Transfer in die Super League, wie „Sky“ meldete.

Gregoritsch war im Sommer vom SC Freiburg nach Dänemark gewechselt und hatte bei Bröndby einen Vertrag bis 2028 unterschrieben. Sportlich blieb der erhoffte Erfolg jedoch aus. In 14 Einsätzen gelangen ihm lediglich drei Tore und eine Vorlage. Auch mannschaftlich verlief die Saison bislang enttäuschend: Die Qualifikation für die Conference League wurde früh verpasst, in der Liga liegt Bröndby deutlich hinter Spitzenreiter Aarhus GF zurück.

Angesichts dieser Situation hatte sich zuletzt ein vorzeitiger Abschied angebahnt. Aufgrund der langen Vertragslaufzeit stand dabei vor allem ein Leihgeschäft im Raum. Beim FC Augsburg ist nach dem Abgang von Phillip Tietz zudem Platz im Sturm entstanden – ein weiterer Hinweis darauf, dass Gregoritsch bald erneut das Trikot der Fuggerstädter tragen könnte.