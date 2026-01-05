Newsletter
Dienstag, Januar 6, 2026
-1.5 C
London
type here...
Subscribe
Florian Elias (67, Augsburger Panther) im Vordergrund Leon Hungerecker (72, Nürnberg Ice Tigers) beim Spiel Augsburger Panther v Nürnberg Ice Tigers, Eishockey, Herren, Penny DEL 2024/2025, 33.Spieltag am 03.01.2025 in Augsburg, Curt-Frenzel-Stadion. (Foto: Dietmar Ziegler)
Augsburg StadtAugsburger PantherNewsletter
1 Min.Lesezeit

Nach Trennung vom AEV: Florian Elias äußert sich – Polizei ermittelt

Presse Augsburg
Von Presse Augsburg

Nach der überraschenden und sofortigen Trennung der Augsburger Panther von Stürmer Florian Elias hat sich der Spieler erstmals selbst zu den Ereignissen geäußert. Parallel dazu ermitteln die Behörden inzwischen wegen des Verdachts der Körperverletzung.

Florian Elias (67, Augsburger Panther) im Vordergrund Leon Hungerecker (72, Nürnberg Ice Tigers) beim Spiel Augsburger Panther v Nürnberg Ice Tigers, Eishockey, Herren, Penny DEL 2024/2025, 33.Spieltag am 03.01.2025 in Augsburg, Curt-Frenzel-Stadion. (Foto: Dietmar Ziegler)

Am vergangenen Samstag sorgte eine kurze, aber deutliche Mitteilung des AEV für Aufsehen: Der Club gab bekannt, dass man sich mit sofortiger Wirkung von Florian Elias trennt. Bereits seit Neujahr war der Angreifer vom Trainings- und Spielbetrieb ausgeschlossen worden, nun folgte endgültig das Aus. Konkrete Hintergründe nannte der Verein nicht. In der Erklärung war lediglich von „Verstößen gegen grundsätzliche Verhaltensregeln“ die Rede. Das Verhalten des Spielers sei nicht mit den Werten des Vereins vereinbar gewesen, eine Rückkehr wurde ausgeschlossen.

Unter Fans der Panther führte die knappe Kommunikation zu zahlreichen Spekulationen über die möglichen Gründe der Entscheidung. Klar wurde lediglich, dass es sich aus Sicht des Vereins um einen schwerwiegenden Vorfall handeln musste.

Zwei Tage nach der offiziellen Trennung meldete sich Florian Elias selbst über Instagram zu Wort. In einem Beitrag mit schwarzem Hintergrund erklärte er, dass er sich aufgrund psychischer Probleme in medizinischer Behandlung befinde. Wörtlich schrieb er:

Screenshot Instagram

Zugleich bat der Spieler um Entschuldigung und deutete an, Verantwortung für sein Verhalten übernehmen zu wollen. Unabhängig davon bestätigten die Behörden, dass gegen Elias derzeit wegen des Verdachts der Körperverletzung ermittelt wird. Die Untersuchungen dauern an.

Wie es sportlich für den Spieler weitergeht, ist aktuell offen. Fest steht lediglich, dass er sich derzeit in ärztlicher Betreuung befindet und vorerst nicht aktiv am Profisport teilnimmt.

Presse Augsburg
Presse Augsburg
Newsdesk der Presse Augsburg Medien-Redaktion.

Meistgelesen

Polizei & Co

a.tv kompakt: Schwerer Verkehrsunfall in Derching

0
Weitere Themen von Montag, den 05.01.2026: Angebot zur Christbaumentsorgung,...
Polizei & Co

Verkehrsunfall in Augsburg: Streifenwagen kollidiert mit Straßenbahn – Drei Verletzte

0
Am Samstagnachmittag ereignete sich in Augsburg ein spektakulärer Verkehrsunfall...
Augsburg Stadt

Nach Trennung vom AEV: Florian Elias äußert sich – Polizei ermittelt

0
Nach der überraschenden und sofortigen Trennung der Augsburger Panther...
Polizei & Co

Fahrzeug überschlägt sich | Schwerer Verkehrsunfall auf der AIC 25 bei Friedberg

0
 Ein schwerer Verkehrsunfall ereignete sich am Donnerstagabend gegen 22:05...
Polizei & Co

Polizeibericht Augsburg und Region vom 05.01.2026

0
Hier lesen Sie den Polizeibericht Augsburg und Region von heute

Neueste Artikel