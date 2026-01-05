Nach Trennung vom AEV: Florian Elias äußert sich – Polizei ermittelt

Nach der überraschenden und sofortigen Trennung der Augsburger Panther von Stürmer Florian Elias hat sich der Spieler erstmals selbst zu den Ereignissen geäußert. Parallel dazu ermitteln die Behörden inzwischen wegen des Verdachts der Körperverletzung.

Am vergangenen Samstag sorgte eine kurze, aber deutliche Mitteilung des AEV für Aufsehen: Der Club gab bekannt, dass man sich mit sofortiger Wirkung von Florian Elias trennt. Bereits seit Neujahr war der Angreifer vom Trainings- und Spielbetrieb ausgeschlossen worden, nun folgte endgültig das Aus. Konkrete Hintergründe nannte der Verein nicht. In der Erklärung war lediglich von „Verstößen gegen grundsätzliche Verhaltensregeln“ die Rede. Das Verhalten des Spielers sei nicht mit den Werten des Vereins vereinbar gewesen, eine Rückkehr wurde ausgeschlossen.

Unter Fans der Panther führte die knappe Kommunikation zu zahlreichen Spekulationen über die möglichen Gründe der Entscheidung. Klar wurde lediglich, dass es sich aus Sicht des Vereins um einen schwerwiegenden Vorfall handeln musste.

Zwei Tage nach der offiziellen Trennung meldete sich Florian Elias selbst über Instagram zu Wort. In einem Beitrag mit schwarzem Hintergrund erklärte er, dass er sich aufgrund psychischer Probleme in medizinischer Behandlung befinde. Wörtlich schrieb er:





Zugleich bat der Spieler um Entschuldigung und deutete an, Verantwortung für sein Verhalten übernehmen zu wollen. Unabhängig davon bestätigten die Behörden, dass gegen Elias derzeit wegen des Verdachts der Körperverletzung ermittelt wird. Die Untersuchungen dauern an.

Wie es sportlich für den Spieler weitergeht, ist aktuell offen. Fest steht lediglich, dass er sich derzeit in ärztlicher Betreuung befindet und vorerst nicht aktiv am Profisport teilnimmt.