Am dritten Adventswochenende findet wieder der beliebte Weihnachtsmarkt im Kloster Oberschönenfeld statt

Vom 15. bis 17. Dezember richtet der Bezirk Schwaben seinen beliebten Weihnachtsmarkt auf dem Areal des Klosters Oberschönenfeld (Gemeinde Gessertshausen, Landkreis Augsburg) aus.

Für leuchtende Augen bei Groß und Klein sorgt auch in diesem Jahr der Oberschönenfelder Weihnachtsmarkt des Bezirks Schwaben: Am dritten Adventswochenende (15. bis 17. Dezember) können Besucherinnen und Besucher auf dem Areal der 800 Jahre alten Klosteranlage heimisches Kunsthandwerk sowie ausgefallene Geschenkideen entdecken und Köstlichkeiten der schwäbischen Küche genießen. Bezirkstagspräsident Martin Sailer eröffnet den Weihnachtsmarkt am Freitag, den 15. Dezember, um 16:30 Uhr am großen Weihnachtsbaum.

Auf Familien wartet ein umfangreiches Rahmenprogram. Stimmungsvolle Konzerte der Alphornbläser (15. Dezember, 17/18/19 Uhr, bei der Remise) oder von „Voices of Joy“ (16. Dezember, 16 Uhr, Klosterkirche) und der Besuch vom Nikolaus (16. + 17. Dezember, 13–18 Uhr) wecken zusätzlich die Vorfreude auf das Weihnachtsfest. Im Naturpark-Haus können die jüngsten Besucherinnen und Besucher (ab 3 Jahren) Vogelfutter zubereiten (16. + 17. Dezember, 13/14/15 Uhr). Kinder ab 8 Jahren haben die Möglichkeit, ihren eigenen Weihnachtsbaum zu schlagen (16. + 17. Dezember, 15 Uhr). Wer gerne singt, ist eingeladen, sich am 16. Dezember um 17 Uhr zum gemeinsamen Singen in der Schwäbischen Galerie einzufinden. Das Volkskundemuseum bietet kostenlose Führungen durch die Sonderausstellung „24 Fragen zu Weihnachten“ an (16. + 17. Dezember, 14/15/16/17 Uhr). Außerdem sind dort die Dauerausstellungen „Klosterleben & Landleben“ sowie „Geschichten aus Schwaben – von 1800 bis heute“ zu sehen. Im Naturpark-Haus und im Walderlebniszentrum erwartet Besucherinnen und Besucher neben einer kreativen Kinderwerkstatt (für Kinder ab 6 Jahren, 14/15/16/17 Uhr) die Sonderausstellung „Piepmätze in deinem Garten“. Der Eintritt in alle Museumsgebäude und -ausstellungen sowie in das Naturpark-Haus ist während der Dauer des Weihnachtsmarktes frei.

Für einige Programmpunkte ist aufgrund begrenzter Plätze eine Anmeldung erforderlich. Kostenlose Tickets erhalten Interessierte am Bezirksinfostand gegenüber dem Weihnachtsbaum.

Der Oberschönenfelder Weihnachtsmarkt (Oberschönenfeld 4, Gessertshausen) hat

an folgenden Tagen geöffnet:

Freitag, 15. Dezember, 16 bis 20 Uhr

Samstag, 16. Dezember, 12 bis 20 Uhr

Sonntag, 17. Dezember, 12 bis 19 Uhr

Am Oberschönenfelder Weihnachtsmarkt stehen begrenzt kostenlose Pkw-Parkplätze

zur Verfügung. An den Zufahrtsstraßen nach Oberschönenfeld gilt – inklusive der Seitenstreifen – absolutes Halteverbot. Besucherinnen und Besucher erreichen den Weih-

nachtsmarkt bequem und kostenlos mit dem Shuttlebus, der vom Bahnhof Gesserts-

hausen und vom Bahnhof Margertshausen nach Oberschönenfeld fährt. Genaue Ab-

fahrtszeiten unter www.oberschoenenfelder-weihnachtsmarkt.de .

Der Shuttlebus fährt nicht am Freitag zwischen dem Bahnhof Gessertshausen und

Oberschönenfeld, wenn der AVV-Bus verkehrt.