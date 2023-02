++ Update: Glücklicherweise wurde die Seniorin soeben in Friedberg von einer Bekannten gesehen und angehalten. Die Seniorin ist leicht unterkühlt, aber nach bisherigem Stand in einem guten Gesundheitszustand. +++

Bereits seit gestern sucht die Polizei nach der 83-jährigen Dagmar Springer. Die Frau verließ am Donnerstag (09.10.2023) vermutlich gegen Mittag ihre Wohnung in der Moltkestraße. Nachdem die Frau nicht zurückkehrte, wurde die Polizei alarmiert. Noch in der gestrigen Nacht wurden umfangreiche Suchmaßnahmen eingeleitet. Neben zahlreichen Streifen war auch eine

Polizeidrohne im Einsatz. Die Frau konnte bislang nicht aufgefunden werden. Deswegen wird um Mithilfe seitens der Bevölkerung gebeten.

Die Frau wird wie folgt beschrieben:

– ca. 165cm groß

– schlank

– kurze graue Haare

– könnte eine Brille tragen

– eventuell trägt sie eine Pelzmütze

Die Polizei bittet Zeugen, welche die Frau seit ihrem Verschwinden gesehen haben oder Angaben zu ihrem aktuellen Aufenthaltsort geben können, sich bei der Polizeiinspektion Augsburg Süd unter Tel. 0821/323-2710, dem Polizeinotruf 110 oder jeder anderen Polizeidienststelle umgehend zu melden.