Die FOCUS Gesundheit-Reihe veröffentlichte kürzlich den Titel Krebs Wissen. Auf zahlreichen Seiten wird anschaulich berichtet, was einen Tumor ausmacht, nährt und besiegt. Darüber hinaus listet das Heft die Top-Ärzte und Topkliniken nach Fachgebiet und Region auf. Das UKA gehört mit sieben Medizinern für insgesamt zehn Krebsarten zu den besten in ganz Deutschland.

Im Einzelnen werden genannt:

Prof. Dr. Matthias Anthuber, Klinik für Allgemein-, Viszeral- und Transplantationschirurgie, top bei Darmkrebsoperationen, Magenkrebsoperationen, Operationen bei Bauchspeicheldrüsenkrebs.

Prof. Dr. Christian Dannecker, Frauenklinik, top bei Brustkrebsoperationen, Eierstockkrebsoperationen, Gebärmutterkrebsoperationen, medikamentösen Therapien.

Prof. Dr. Helmut Messmann, III. Medizinische Klinik, top bei endoskopischen Operationen bei Darmkrebs, Magenkrebs und Bauchspeicheldrüsenkrebs sowie bei medikamentösen Tumortherapien.

Priv.Doz. Dr. Georg Stüben, Klinik für Strahlentherapie und Radioonkologie, top bei urologischen Tumoren, Tumoren des Verdauungstraktes, gynäkologischen Tumoren, Tumoren der Brust, Hirntumoren, Tumoren der Lunge, Kopf-Hals-Tumoren, palliativer Bestrahlung.

Prof. Dr. Martin Trepel, II. Medizinische Klinik, top bei Therapie akuter Leukämien, Therapie chronischer Leukämien, Therapie von Lymphomen, medikamentösen Metastasentherapien.

Prof. Dr. Dorothea Weckermann, Urologische Klinik, top bei Prostatakrebsoperationen, Blasenkrebsoperationen, Nierenkrebsoperationen, medikamentösen Therapien.

Prof. Dr. Julia Welzel, Klinik für Dermatologie und Allergologie, top bei hellem Hautkrebs, malignem Melanom, metastasierendem Melanom, kutanem Lymphom.

Weitere Bewertungskriterien waren Medizin Score, Hygienestandard, Pflegestandard und Patientenservice. Hervorragend in allen Punkten sind:

Klinik für Allgemein-, Viszeral- und Transplantationschirurgie

Klinik für Dermatologie und Allergologie

Frauenklinik

II. Medizinische Klinik

III. Medizinische Klinik

Klinik für Strahlentherapie und Radioonkologie

Urologische Klinik.

Prof. Dr. Matthias Anthuber, Direktor der Klinik für Allgemein-, Viszeral- und Transplantationschirurgie am UKA, kommt in dem Heft mit einem eigenen Kapitel ausführlich zu Wort. Es geht darin um „Kleine Schnitte“ mit maximaler Wirkung. „Ein minimal-invasiver Eingriff bietet auch Patienten mit Krebs Vorteile“, sagt Anthuber. Am UKA werden etwa 90 Prozent aller Krebsoperationen am Dick- oder Enddarm laparoskopisch durchgeführt, das ist die sogenannte Schlüsselloch-Chirurgie, die für den Patienten besonders schonend ist. Bundesweit liegt die Quote für vergleichbare Eingriffe erst bei 30 bis 40 Prozent, Tendenz jedoch steigend. „Meist können die Patienten das Krankenhaus nach wenigen Tagen verlassen“, so Anthuber.

In der FOCUS-Studie wird, neben den bereits genannten Medizinern, außerdem Prof. Dr. Constantin Lapa, Nuklearmedizin, für besonders häufiges Publizieren erwähnt.

