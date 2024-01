Dem Fachkräftemangel entgegenwirken | Hochschule Neu-Ulm launcht Kampagne „L(i)ebenswerte Region“ gegen Fachkräftemangel

Dem Fachkräftemangel entgegenwirken: Das ist das übergeordnete Ziel der neuen Website „l(i)ebenswerte Region“ mit begleitender Social-Media-Kampagne. Mit der Homepage zeigt die Hochschule Neu-Ulm (HNU) die Attraktivität der Region rund um Neu-Ulm, Ulm und Biberach an der Riß als Lebens- und Arbeitsmittelpunkt. Zudem soll damit professorales Personal für die Region gewonnen werden.

In sechs verschiedenen Kategorien, darunter Arbeit, Bildung und Freizeit, informiert die Website über die Angebote der „l(i)ebenswerten Region“, zu welcher die HNU die beiden Hochschulstädte Neu-Ulm und Biberach sowie die Universitätsstadt Ulm zählt.

Die Kampagne ist Teil des Verbundprojekts „InnoPROF“, das auf der Neu-Ulmer Seite von HNU-Vizepräsidentin Prof. Dr. Julia Kormann geleitet wird. Von ihr stammt auch die Idee dazu: „Unsere ‚l(i)ebenswerte Region‘ liegt mir sehr am Herzen. Ich freue mich, dass wir mit diesem Projekt die Vorzüge dieser vielfältigen Region bekannt machen und bestehende sowie neue Fach- und Führungskräfte für die Region begeistern und gewinnen können.“

Als eines der größten Gimmicks bezeichnet Fabian Girschick, Leiter der Kampagne und Digital Content Manager bei InnoPROF, die digitale Landkarte: „Mit diesem interaktiven Tool kann die Region spielerisch erkundet werden und man kann sich seine Lieblingsorte direkt abspeichern, immer wieder überarbeiten und an Bekannte senden. Noch nie hat es so viel Spaß gemacht, eine Region online zu entdecken!“

Darüber hinaus erscheinen regelmäßig Blog-Beiträge, die auf aktuelle Veranstaltungen in der Region aufmerksam machen oder über bevorstehende Projekte informieren. In der Kategorie „5 Fragen an …“ sprechen zudem berühmte Persönlichkeiten aus Neu-Ulm, Ulm und Biberach über ihre Lieblingsorte in der Region und verraten, in welcher der drei Städte sie am häufigsten zu Besuch sind.

In den kommenden Monaten wird die Website mit weiteren Beiträgen und Informationen bestückt. Auch Kooperationen mit Verbänden oder Institutionen aus der Region sind denkbar.

Das Verbundprojekt InnoPROF der Hochschulen Neu-Ulm und Biberach begegnet im Rahmen des Bund-Länder-Programms „FH-Personal“ dem hohen und bis 2030 weiter zunehmendem Bedarf an professoralem Personal.