Die Indians auf Beutezug | Der ECDC Memmingen braucht gegen Höchstadt und Bad Tölz Punkte für das Playoff-Heimrecht

Der ECDC Memmingen tritt am Aschermittwoch (20 Uhr) beim Höchstadter EC zum nächsten Oberliga-Spiel an. Die Indians kämpfen weiter um wichtige Punkte für das Heimrecht, am Freitag gibt es bereits den letzten Auftritt am Hühnerberg vor den Playoffs gegen die Tölzer Löwen.

Bei den Franken scheinen die Vorzeichen für die Indians gut zu stehen. Der HEC steckt zur Zeit mitten in einer Formkrise und hat in den letzten Wochen ordentlich Punkte eingebüßt. Zuletzt gab es für die Alligators Niederlagen gegen Passau, Peiting und Deggendorf. Allgemein konnten in den letzten elf Partien nur zwei Siege eingefahren werden, was ein Abrutschen auf Rang 8 zur Folge hatte. Nun gilt es für die Panzerechsen, sich bestmöglich für die Pre-Playoffs in Stellung zu bringen. was wäre da schöner als ein Sieg gegen den ungeliebten Rivalen aus Memmingen. Mit dem HEC ist, auch trotz schlechter Vorzeichen definitiv zu rechnen. Mit Jake Fardoe, Anton Seewald und Lars Schiller stehen auch durchaus starke Akteure zur Verfügung. Ex-Indianer Sergei Topol läuft seit diesem Jahr ebenfalls im Aischgrund auf.

Für die Indians geht es nun, im Endspurt der Oberliga, um jeden Punkt. Der SC Riessersee konnte, dank dem Auswärtserfolg in Deggendorf erst einmal wieder auf Distanz gehalten werden. Drei Punkte beträgt der Memminger Vorsprung auf Platz 5 aktuell. Der 4. Platz, der unbedingt verteidigt werden soll, ergibt Heimrecht in der ersten Runde der Playoffs, die Anfang März beginnen. Am Freitag laufen die Memminger letztmals vor der Endrunde zu Hause auf. Dem Heimspiel gegen die Tölzer Löwen (20 Uhr) folgen nur noch Auswärtspartien des ECDC.

mfr