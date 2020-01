Diözesanadministrator Prälat Dr. Bertram Meier wird neuer Bischof von Augsburg

Papst Franziskus hat Diözesanadministrator Prälat Dr. Bertram Meier (59) zum neuen Bischof von Augsburg ernannt. Dies wurde soeben durch Domkapitular Monsignore Harald Heinrich als Ständigem Vertreter des Diözesanadministrators im Hohen Dom zu Augsburg bekanntgegeben. Auch die Kirchenglocken verkünden dies heute um 12:15 Uhr überall im Bistum mit einem feierlichen 15-minütigen Geläut.

„Als ich die Nachricht vom Apostolischen Nuntius erhielt, dass Papst Franziskus mich zum Bischof von Augsburg ernannt hat, war ich zunächst überrascht, aber auch erfreut“, schildert Diözesanadministrator Meier seine erste Reaktion auf die Ernennung. Er sei dem Heiligen Vater sehr dankbar für das Vertrauen, das er mit dieser Wahl sowohl in ihn als auch in die Diözese setze. „Denn nur gemeinsam bilden wir das pilgernde Volk Gottes. Mein Hauptanliegen wird es sein, der Einheit zu dienen und das Evangelium den Menschen von heute nahezubringen“, betonte der ernannte Bischof. Dabei sei er kein Einzelkämpfer. „Wir brauchen einander. Gleichzeitig bitte ich um den Rückenwind des Gebetes, damit ich meinen Dienst, der nicht mir selber gilt, sondern den Gläubigen, mit Freude und überzeugend erfüllen kann.“

Der neu ernannte Bischof, geboren am 20. Juli 1960 in Buchloe, stammt aus Kaufering und damit aus dem Bistum Augsburg. Nach seinem theologischen Studium in Augsburg und Rom und der Priesterweihe im Jahr 1985 am Päpstlichen Kolleg Germanicum führte ihn sein Weg an verschiedenste Orte im Bistum Augsburg, wo er als Kaplan, Jugendseelsorger, Hochschulseelsorger, Stadtpfarrer, Dekan und Regionaldekan wirkte. 1989 wurde er mit einer Arbeit über den Regensburger Bischof Johann Michael Sailer an der Päpstlichen Universität Gregoriana in Rom promoviert. Von 1996 bis 2002 leitete er im Vatikanischen Staatssekretariat die deutschsprachige Abteilung. Zudem hatte er an der Gregoriana einen Lehrauftrag in Dogmatik und Ökumenischer Theologie und war Vizerektor im Priesterkolleg am Deutschen Friedhof im Vatikan. Auch auf diözesaner Ebene trug er seit 2000 Verantwortung: als Domkapitular und Domdekan, Leiter verschiedener Referate, Bischofsvikar für Ökumene und interreligiösen Dialog, Stellvertretender Generalvikar sowie seit 2014 als Hauptabteilungsleiter in der Verantwortung für das Bischöfliche Seelsorgeamt. Überdiözesan wirkte und wirkt er in Leitungsaufgaben unter anderem für das Landeskomitee der Katholiken, die Konferenz der Ordensreferenten sowie die Arbeitsgemeinschaft Christlicher Kirchen (ACK). Am 8. Juli 2019 wurde er vom Domkapitel zum Diözesanadministrator gewählt.

Zur Ernennung von Bertram Meier als neuen Bischof der Diözese Augsburg sagt Oberbürgermeister Dr. Kurt Gribl:

„Über die Ernennung von Bertram Meier zu unserem neuen Bischof von Augsburg freue ich mich persönlich und als Oberbürgermeister sehr. Er ist mit der Diözese vertraut und den Menschen nah.

Begabung des Dialogs

In seinem bisherigen Wirken habe ich ihn als versierten kirchlichen Würdenträger erlebt, mit großem persönlichen Einsatz, gesellschaftlicher und menschlicher Nähe sowie Präsenz, vor allem aber auch mit der Begabung des Dialogs. Als langjähriger Ökumenebeauftragter der Diözese wird ihm das Miteinander von Katholiken und Protestanten auch als Bischof ein Herzensanliegen sein. Seine Zugewandtheit zum runden Tisch der Religionen ist ein gutes Fundament für den interreligiösen Dialog.

Zuversicht für ein gutes Zusammenwirken

Wohltuend ist sein breit angelegtes Themenspektrum wie auch die Befähigung und Bereitschaft, dieses bei vielen Gelegenheiten – auch bei städtischen Veranstaltungen – in aktuelle Diskussionen des gesellschaftspolitischen Alltags einzubringen. Bertram Meier versteht es – oft auch situativ spontan und begleitet von entspanntem Humor – die Menschen zu erreichen. Er ist ein Mann der Kirche in unserer gesellschaftlichen Mitte. Das gibt mir

große Zuversicht für ein gutes Zusammenwirken hier vor Ort, das der Stadt wie ihren Bürgerinnen und Bürgern gleichermaßen nutzt.“