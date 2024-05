Friedberg/Lechhausen | Einbruch per Videoüberwachung mitverfolgt – Tatverdächtige können verhaftet werden

In der Nacht auf Sonntag (19.05.2024) kam es zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus in Friedberg.

Gegen 00.15 Uhr verschafften sich die Täter gewaltsam Zutritt zu dem Einfamilienhaus und entwendeten mehrere Gegenstände. Der Hauseigentümer, welcher sich im Ausland befand, beobachtete die Einbrecher über eine Videoüberwachung. Daraufhin wurde die Polizei verständigt. Der genaue Beuteschaden wird derzeit noch ermittelt.

Die Polizei durchsuchte im Rahmen der Ermittlungen ein Anwesen in Lechhausen. Hierbei konnten sieben tatverdächtige Personen vorläufig festgenommen werden.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft wurden drei Tatverdächtige einem Ermittlungsrichter vorgeführt. Dieser erließ Haftbefehl wegen schweren Wohnungseinbruchsdiebstahls und setzte diesen in Vollzug. Die drei Tatverdächtigen befinden sich nun in Justizvollzugsanstalten.

