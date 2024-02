Göggingen – Trickdiebstahl an 66-Jähriger durch betrügerischen Zauber

Am Dienstag (27.02.2024) ereignete sich ein sog. Trickdiebstahl in der Gögginger Straße. Die bislang unbekannten Täterinnen verursachten einen Schaden von mehreren tausend Euro.

Gegen 12.30 Uhr wurde eine 66-jährige Anwohnerin in der Gögginger Straße (im

Bereich der 50er Hausnummern) von zwei Frauen angesprochen. Die Frauen boten

der 66-Jährigen an, sie durch ein Gebet von einem Fluch zu befreien. Die 66-Jährige

ging auf das Angebot ein und holte Bargeld sowie Schmuck aus ihrer Wohnung. Die

Frauen wickelten beides in ein Tuch ein und vollzogen den betrügerischen Zauber.

Danach übergaben die Frauen der 66-Jährigen das Tuch samt angeblichen Inhalt.

Anschließend gingen die Frauen davon. Erst später bemerkte die 66-Jährige, dass

Geld und Schmuck aus dem Tuch verschwunden waren und sie offenbar auf einen

Schwindel hereingefallen war.

Die beiden bislang unbekannten Täterinnen wurden wie folgt beschrieben:

Unbekannte 1: weiblich, 170 cm, 35 Jahre, kräftige Statur, schulterlange Haare, trug

eine Brille, osteuropäisches Aussehen, sprachen ohne Akzent

Unbekannte 2: weiblich, 160 cm, 30 Jahre, schlank, osteuropäisches Aussehen, trug

eine Mütze

Die Kriminalpolizei ermittelt nun wegen Trickdiebstahls und bittet um Zeugenhinweise

unter der Telefonnummer 0821/323-3821

