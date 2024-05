Grausiger Fund in Nesselwang – Einsatzkräfte finden Leiche in Bauschutt von abgebranntem Haus

Am Pfingstsonntag kam es in den Morgenstunden zu einem Brand in einem Mehrparteienhaus in Nesselwang. Nun fanden die Ermittler im abgebrannten Teil des Hauses eine tote Person.

Nach dem Brand eines Wohnhauses in Nesselwang am Morgen des 19.05.2024, kam es in der Folge zu einem größeren Polizeieinsatz in Oy-Mittelberg. Da aufgrund polizeilicher Erkenntnisse von einer psychischen Ausnahmesituation des Bewohners ausgegangen werden musste und dieser am Brandort bislang nicht aufgefunden werden konnte, wurde eine Waldhütte im Bereich Oy-Mittelberg überprüft, an der sich der Gesuchte regelmäßig aufhält.

Aufgrund des unwegsamen und unübersichtlichen Geländes sowie der psychischen Ausnahmesituation des Gesuchten wurde der Bereich u. a. mit Kräften der Bereitschaftspolizei und Spezialkräften aus München abgesucht. Diese Absuche verlief negativ. Der Aufenthaltsort der Person ist weiterhin unbekannt.

Das Fachkommissariat der Kriminalpolizeiinspektion Kempten übernahm bereits die Ermittlungen am Brandort in Nesselwang. Über die Ursache für den Brand und die Höhe des Sachschadens kann bislang noch keine Aussage getroffen werden.

Neben Kräften der Bereitschaftspolizei, des PP München, des Bayerischen Landeskriminalamts und des PP Schwaben Süd/West, waren auch zwei Polizeihubschrauber, ein Notarzt und ein Rettungswagen bei der Suche im Einsatz. Zudem war der diensthabende Staatsanwalt der Staatsanwaltschaft Kempten vor Ort.

Grausiger Fund im Bauschutt

Am späten Dienstagnachmittag stießen die Ermittler der Kriminalpolizei Kempten, mit Unterstützung eines Sachverständigen des Bayer. Landeskriminalamtes, im Brandschutt des ausgebrannten Teiles des Wohnhauses auf die Leiche einer männlichen Person.

Die Klärung der Todesursache und ob es sich hierbei um den Wohnungsinhaber handelt, ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Der aufgefundene Leichnam wird im Rahmen einer bevorstehenden Obduktion untersucht.

Angaben zur Brandursache kann die Polizei derzeit noch nicht manchen.