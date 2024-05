Große Oper und mitreißendes Musical | “Turandot” und “Sister Act” sind die Highlights auf der Freilichtbühne Augsburg in 2024

Große Oper und mitreißendes Musical gehen in diesem Sommer auf der Freilichtbühne am Roten Tor Hand in Hand: Während von Mitte Juni bis Mitte Juli Puccinis legendäre Oper “Turandot” zu erleben ist, eröffnet das Staatstheater Augsburg am 6. Juli auch schon die Musicalsaison: Mit “Sister Act” (Musik: Alan Menken), einem rasanten Abend, an dem die Hauptfigur Deloris einen Nonnenchor zu einem schmissigen Gospel-Ensemble in bester Harlem-Tradition umkrempelt. Neben renommierten Gästen in den Gesangshauptpartien, sind auch beliebte Schauspielerinnen und Schauspieler des Staatstheater Augsburg zu erleben. Mit der musikalischen Leitung des Musicals gibt der neu verpflichtete 2. Kapellmeister Sebastiaan van Yperen seinen Einstand.

“Sister Act – ein himmlisches Musical”basiert auf dem Film “Sister Act – Eine himmlische Karriere”, der in den 1990er Jahren mit der Schauspielerin und Sängerin Whoopi Goldberg große Erfolge feierte. Auch die Musicalfassung aus dem Jahr 2006 atmet den Esprit von Popmusik und Gospelgesang, ist allerdings eine vom Film unabhängige Komposition des US-Amerikaners Alan Menken, der für seine Soundtracks zu verschiedenen Disney-Filmen mit zahlreichen Preisen ausgezeichnet wurde. Seit der Uraufführung im kalifornischen Pasadena wurde “Sister Act” unzählige Male in den USA, Kanada und Europa aufgeführt und vom Publikum gefeiert.

Regie führt in der Augsburger Inszenierung der 1964 in Berlin geborene Regisseur und Film- bzw. Theaterschauspieler Frank Matthus, der in den vergangenen Jahrzehnten zahlreiche Opern, u.a. an der Kammeroper Schloss Rheinsberg inszenierte. Sein Vater war der Komponist Siegfried Matthus.

Für die Hauptrolle Deloris kommt zum ersten Mal Dominique Aref nach Augsburg. Sie brillierte in dieser Rolle im vergangenen Jahr im First Stage Theater in Hamburg. Ebenso stellt sich die junge Holländerin Marije Maliepaard hier vor, die nach ihrem Musical-Studium in New York bereits viele gefeierte Auftritte in Deutschland verbuchen konnte. Beim Augsburger Publikum bereits bekannt und beliebt sind Susanna Panzner, Dennis Weißert und Cedric Lee Bradley, die in “Kiss me, Kate”, “3 Musketiere” bzw. “Chicago” das Augsburger Publikum begeisterten. Besonders ist, dass in diesem Jahr auch Klaus Müller, Natalie Hünig und Mirjana Milosavljević aus dem Schauspielensemble des Staatstheaters auf der Freilichtbühne mitwirken.

Außerdem präsentieren sich, in langjähriger Kooperation, auch wieder einige vielversprechende Musical-Nachwuchsprofis der August Everding Akademie München auf der Freilichtbühne.

Instrumental begleitet die Live-Band Abyss & The Holy Horns, musikalisch geleitet vom erst kürzlich neuverpflichteten 2. Kapellmeister des Staatstheater Augsburg, Sebastiaan van Yperen.

Die Sängerin Deloris taucht zum Schutz vor den Morddrohungen ihres Partners als Nonne in einem Kloster unter. Dort nimmt sie sich des vernachlässigten Chores an und vollbringt das Wunder eines musikalischen Erfolges, der sogar die Aufmerksamkeit des Papstes weckt – allerdings auch die ihrer Verfolger.

Buch von Bill & Cheri Steinkellner

Gesangstexte von Glenn Slater

»Sister Act – ein himmlisches Musical« | Von Alan Menken | Sa 06.07.24 20:30 Uhr | Freilichtbühne am Roten Tor